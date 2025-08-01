Ольга Горбачева рассекретила, сколько зарабатывает после того, как бросила музыкальную карьеру: сумма может триггернуть

Украинская артистка Ольга Горбачева, которая ранее неоднократно заявляла о завершении карьеры на сцене, откровенно рассказала, чем зарабатывает на жизнь в США и сколько средств получает ежемесячно. Ее признание, как говорит бывшая певица, может удивить даже тех, кто давно следит за творчеством звезды.

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После начала полномасштабной войны знаменитость вместе с дочерьми перебралась в Соединенные Штаты. Переезд совпал с кризисным периодом в браке. Сегодня Горбачева начинает новую страницу жизни за океаном – без музыки, но с другими идеями и источниками дохода. В интервью Славе Демину артистка призналась, что уже не получает никакой прибыли с музыки.

После серии прощальных концертов она больше не выступала и не планирует возвращаться на сцену в классическом формате. Вместо этого Горбачева активно развивает личные проекты, связанные с женскими практиками, саморазвитием и красотой.

"У меня есть онлайн-школа для женщин, я все еще веду курсы. У меня есть бренд натуральной косметики, чакральных духов и разных экстатических женских средств. И это все. Я сейчас на музыке не зарабатываю, потому что после прощальных концертов не делала никаких шоу. Я очень долго определялась, что хочу делать дальше, как меня будут звать, где я это буду делать", – рассказала она.

Звезда также озвучила конкретную сумму своего дохода: более 5 тысяч долларов ежемесячно. Впрочем, по ее словам, эти деньги – хотя и приличные – в США не дают ощущения финансовой свободы, как это было бы в Украине.

"Зарабатываю более пяти тысяч долларов в месяц. С этого всего можно зарабатывать и классно жить здесь, но для того, чтобы жить на том же уровне в Америке, мне надо мыслить более масштабно и начинать делать продукты с аффирмациями и с тренингами там, на английском языке", – объяснила Горбачева.

По словам артистки, она долго не могла определиться, чем хочет заниматься дальше и как себя позиционировать в новой среде. Несмотря на это, знаменитость не останавливается и планирует масштабировать свой бренд на англоязычную аудиторию.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Горбачева и Юрий Никитин разошлись после 9-летнего брака. По словам артистки, точку в отношениях они поставили еще восемь месяцев назад, а скоро состоится завершающий этап расторжения брака.

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