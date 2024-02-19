Оксана Марченко, которая сбежала в Россию, сменила прическу и подозрительно 'оживилась' в сети. Фото

Некогда популярная украинская ведущая талант-шоу на СТБ, жена обвиняемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука – Оксана Марченко – неожиданно активизировалась в соцсетях. Почти два года опальная запроданка не давала о себе знать, и вдруг решила обратиться к публике.

Так, Марченко призвала подписчиков смотреть новый сезон ее "паломнического шоу" о путешествиях по церквям. Кроме того, коллаборантка обнародовала свежую фотографию с новой прической – теперь у нее темные волосы. OBOZ.UA случайно заметил активность звезды-предательницы.

Чем обусловлена такая активность бывшей звезды телеэкранов и нынешней звезды мемов – неизвестно. Последнее сообщение в одной из соцсетей Марченко было обнародовано еще в середине апреля 2022 года. Тогда она регулярно напоминала о себе в инфопространстве позорными видео с просьбами освободить ее мужа из плена СБУ. После этого – затяжная пауза. И вот спустя почти два года предательница снова взаимодействует с аудиторией.

Только теперь, кажется, Марченко забыла о своем образе многострадальной мученицы, которая просила за мужа.

Сегодня, 19 февраля, Марченко сначала опубликовала ссылку на все серии второго сезона ее пропагандистского проекта. Напомним, в рамках "шоу" бывшая украинка бродит с рюкзаком по разным русским церквям и рассказывает, как ее любимого-коллаборанта "спасло" из плена "приглашение на день рождения Богородицы". Кроме того, ведущая показала свои "восемь кровавых ран" от горчичников, от которых смогла избавиться, прикоснувшись к тапочкам святого Спиридона. Параллельно с этим Марченко на протяжении нескольких серий общается с известными путинистами, в частности с Николаем Басковым. Подробнее обо всем этом – в нашем материале.

Очевидно, предательница планирует свое "грандиозное" возвращение в медиапространство, для чего подогревает интерес публики к своей персоне.

Ранее OBOZ.UA писал, что уже в 2014 году стало понятно, что супруга кума Путина, пророссийского депутата Виктора Медведчука поддерживает политику Кремля и нарративы российской пропаганды. Об этом рассказал один из судей "Х-Фактора" и "Україна має талант", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

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