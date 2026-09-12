"Оказались в очень уязвимом положении": звезда "Слуги народа" пожаловалась на заработки украинских актеров во время войны

Звезда сериала "Слуга народа" Мирослава Филипович откровенно рассказала о гонорарах украинских актеров во время большой войны. По ее словам, после 24 февраля 2022 года заработки артистов значительно сократились, более того, кастинг-директоры часто выдвигают потенциальным кандидатам на роль жесткие ультиматумы.

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В интервью украинскому медиа Филипович рассказала, что в начале карьеры соглашалась практически на любую работу, а вот когда приобрела профессиональный опыт, начала получать неплохую зарплату. За один съемочный день в "Слуге народа", например, она получала 200-250 долларов (примерно 11 120 грн) в день, и эта ставка постепенно только росла.

"До полномасштабной войны моя ставка за хорошую главную или линейную роль составляла 450-600 долларов (20 016 – 26 688 грн) в день. После 2022 года кинопроизводство остановилось, а когда начало восстанавливаться – работы стало мало, и рынок просел. За то, что раньше стоило 15 тысяч гривен, стали предлагать 5–6 тысяч. Это меньше, чем в Америке платят актерам-статистам! И это при том, что цены выросли, а мой опыт никуда не делся", – пожаловалась артистка.

Как вспомнила Мирослава Филипович, самым возмутительным для нее стал случай в 2024 или 2025 году, когда за линейную роль на шесть смен ей предложили 3000 гривен за съемочный день. Однако больше всего ее разозлила даже не сумма гонорара, а подход съемочной группы к подбору актеров. По словам Филипович, некоторые кастинг-директора начали присылать самопробы с прямым ультиматумом: "Ставка 3000 грн. Если не устраивает – можете даже не записываться".

"Актеры оказались в очень уязвимом положении, и некоторые этим воспользовались. Мне известно, что сейчас некоторым профессионалам предлагают даже 1500 гривен за смену. Для сравнения: самая высокая известная мне ставка в Украине сегодня – около 40 тысяч гривен в день, но ее получает буквально один актер", – поделилась актриса.

Отметим, что Мирослава Филипович начала развивать творческую карьеру в 2003 году с выступлений на театральной сцене, а в кино дебютировала в 2009-м. Одними из первых успешных работ с ее участием стали проекты: "Личное дело", "Последний янычар", "Мухтар", "Чужие ошибки" и другие. Впоследствии она получила довольно заметные роли в картинах "СидОренки-СидорЕнки" и "Слуга народа", а также снималась в Голливуде.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ольга Сумская эмоционально высказалась о гонорарах украинских актеров и рассказала, как ее "кинули" на деньги.

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