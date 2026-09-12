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"Оказались в очень уязвимом положении": звезда "Слуги народа" пожаловалась на заработки украинских актеров во время войны

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Мирослава Филипович раскрыла доходы актеров во время войны
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Звезда сериала "Слуга народа" Мирослава Филипович откровенно рассказала о гонорарах украинских актеров во время большой войны. По ее словам, после 24 февраля 2022 года заработки артистов значительно сократились, более того, кастинг-директоры часто выдвигают потенциальным кандидатам на роль жесткие ультиматумы.

В интервью украинскому медиа Филипович рассказала, что в начале карьеры соглашалась практически на любую работу, а вот когда приобрела профессиональный опыт, начала получать неплохую зарплату. За один съемочный день в "Слуге народа", например, она получала 200-250 долларов (примерно 11 120 грн) в день, и эта ставка постепенно только росла.

Мирослава Филипович заявила, что во время большой войны зарплата украинских актеров заметно уменьшилась

"До полномасштабной войны моя ставка за хорошую главную или линейную роль составляла 450-600 долларов (20 016 – 26 688 грн) в день. После 2022 года кинопроизводство остановилось, а когда начало восстанавливаться – работы стало мало, и рынок просел. За то, что раньше стоило 15 тысяч гривен, стали предлагать 5–6 тысяч. Это меньше, чем в Америке платят актерам-статистам! И это при том, что цены выросли, а мой опыт никуда не делся", – пожаловалась артистка.

Как вспомнила Мирослава Филипович, самым возмутительным для нее стал случай в 2024 или 2025 году, когда за линейную роль на шесть смен ей предложили 3000 гривен за съемочный день. Однако больше всего ее разозлила даже не сумма гонорара, а подход съемочной группы к подбору актеров. По словам Филипович, некоторые кастинг-директора начали присылать самопробы с прямым ультиматумом: "Ставка 3000 грн. Если не устраивает – можете даже не записываться".

Актриса раскрыла доходы кинозвезд

"Актеры оказались в очень уязвимом положении, и некоторые этим воспользовались. Мне известно, что сейчас некоторым профессионалам предлагают даже 1500 гривен за смену. Для сравнения: самая высокая известная мне ставка в Украине сегодня – около 40 тысяч гривен в день, но ее получает буквально один актер", – поделилась актриса.

Отметим, что Мирослава Филипович начала развивать творческую карьеру в 2003 году с выступлений на театральной сцене, а в кино дебютировала в 2009-м. Одними из первых успешных работ с ее участием стали проекты: "Личное дело", "Последний янычар", "Мухтар", "Чужие ошибки" и другие. Впоследствии она получила довольно заметные роли в картинах "СидОренки-СидорЕнки" и "Слуга народа", а также снималась в Голливуде.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ольга Сумская эмоционально высказалась о гонорарах украинских актеров и рассказала, как ее "кинули" на деньги.

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