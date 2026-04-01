'Что нам та тысяча долларов?' Ольга Сумская эмоционально высказалась о гонорарах украинских актеров и рассказала, как ее 'кинули' на деньги

Народная артистка Украины Ольга Сумская эмоционально прокомментировала тему заработков отечественных актеров. По ее словам, раньше звездам кино платить довольно высокие гонорары за работу, а сейчас они едва не мечтают получить хотя бы тысячу долларов.

Как поделилась знаменитость, сейчас она даже не имеет четко определенного денежного вознаграждения за съемочный день, ведь иногда соглашается на участие в ленте практически бесплатно, но бывают случаи, когда предлагают неплохую зарплату. Об этом артистка рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Сегодня мои коллеги так демпингуют, что иногда я соглашаюсь на съемки практически бесплатно. А есть хорошие гонорары, которые предлагает сам продюсер", – прокомментировала знаменитость ситуацию с заработками в украинской индустрии кино.

Когда журналистка поинтересовалась, какой самый большой гонорар Ольга Сумская получала за один съемочный день, не услышали четкого ответа, мол, это коммерческая тайна. Однако звезда дала понять, что сейчас украинские актеры отнюдь не "купаются в деньгах".

"Были времена и платили не плохо. Что нам и тысяча долларов? Мы сегодня мечтаем, чтобы столько платили украинским актерам. Но мы достойны большего! Если украинское кино когда-то будет на уровне голливудского, то и гонорары будут больше", – высказалась артистка.

Кстати, как поделилась Ольга Сумская, за время развития творческой карьеры она сталкивалась и с непорядочными создателями кино. Был неприятный случай, когда звезду просто "кинули" на деньги и не заплатили за проделанную работу.

"Мошенники – это наш опыт. Мы доверяем людям, а потом обжигаемся. Снимали когда-то кино, и не выплачивали гонорары. Потом ты ищешь этих людей, такой: "Эй, а где же мои деньги? За что же я работала?". Но сегодня в основном люди порядочные", – вспомнила актриса.

