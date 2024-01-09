Памятник из белого мрамора: в Киеве на Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Фото и видео

В Киеве во вторник, 9 января, на Байковом кладбище открыли мемориал Леониду Кравчуку. Это стало возможно при содействии фонда братьев Суркисов.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Первый президент Украины скончался 10 мая 2022 года.

Так, в столице на Байковом кладбище при содействии фонда братьев Суркисов состоялось открытие мемориала Леониду Кравчуку. На церемонии присутствовали близкие и друзья политика, экс-министр обороны Алексей Резников, а также спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Сам памятник был сделан из белого итальянского мрамора, привезенного из Италии.

Леонид Кравчук – первый президент независимой Украины, председатель Верховной Рады Украины и последний председатель Верховного Совета РСФСР (1990-1991). Депутат Верховного совета УССР 10-11 созывов, народный депутат Украины, украинский политик и государственный деятель. Кравчук с 1995 года возглавлял попечительский совет ФК "Динамо Киев".

10 января 2022 Леонид Кравчук отметил 88-летие. А уже в конце месяца он обратился к украинцам из - за угрозы вторжения РФ. Тогда выразил уверенность, что даже если у кого действительно появилась мысль напасть на Украину, то наш свободолюбивый народ никто не сможет покорить.

Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук 10 мая – он ушел из жизни после продолжительной болезни. Проблемы со здоровьем начались в политике летом прошлого года. 29 июня 2021 года первый президент пропустил торжественное заседание Совета по случаю Дня Конституции из-за операции на сердце.

17 мая в Киеве прошла церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. В последний путь президента провели в "Украинском доме" на Европейской площади.

Ранее OBOZ.UA, рассказывал о главных достижениях и провалах первого президента независимой Украины.

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