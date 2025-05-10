'Тайный сын' и наследник, о котором не слышали 15 лет: что известно о семье Леонида Кравчука, который умер три года назад

Ровно три года назад, 10 мая 2022-го, отошел в мир иной первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Государственный деятель умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни. За время политической деятельности он сделал немалый вклад в развитие Украины, в частности был причастен к признанию нашей Родины мировым сообществом, начал интеграцию в европейские институты и способствовал формированию государственных структур.

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Конечно, его правление не обходилось и без критики, особенно из-за подписания документа, который провозглашал отказ нашей Родины от ядерного оружия в 1944 году. Однако, тогда как о политической деятельности Леонида Кравчука известно довольно много фактов, его семья почти всегда держалась в стороне от публичности, что иногда даже провоцировало появление сплетен о его личной жизни.

Так, например, в 2015 году начали распространяться слухи, что у первого президента Украины якобы есть "тайный сын" от помощницы Оксаны Сибирцевой. Однако политик быстро опроверг подобные предположения и отметил, что находится с женщиной в хороших отношениях, однако мальчика она родила от своего мужа – Евгения Николайчука. Более того, государственный деятель говорил, что заранее предвидел появление подобных сплетен: "Когда родился сын, его назвали Макар, а моего отца же зовут Макар, и я еще тогда говорил, что могут возникнуть какие-то разговоры".

Тогда Оксана Сибирцева подтвердила, что действительно назвала потомка в честь папы Кравчука, но сделала это исключительно из-за безграничного уважения к своему руководителю. Кроме того, по мнению женщины, имя Макар может помочь ее сыну достичь успеха в жизни.

А вот 21 июля 1959 года политик действительно стал отцом. Его жена Антонина Кравчук родила мальчика, которого назвали Александром. В открытом доступе почти нет информации о детстве и подростковом периоде жизни наследника государственного деятеля. Однако известно, что во взрослом возрасте он основал компанию "Нафком-агро", которая в свое время входила в десятку крупнейших землевладельцев Украины. Предприятие контролировало угодья в Винницкой, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а в его аренде было около 200 тысяч гектаров земли.

Александр Кравчук входил в рейтинг "200 самых богатых украинцев", поскольку владел успешным бизнесом, а его состояние якобы составляло 50 миллионов долларов. Также известно, что мужчина был президентом футбольного клуба "Нафком", но в 2009-м продал его за одну гривну. Александр Кравчук имеет жену Елену, с которой воспитывает двоих детей Марию и Андрея. Последние данные о сыне государственного деятеля в медиа появлялись в 2011 году, после чего о нем ничего не слышно.

Немного информации известно и о вдове Леонида Кравчука. Первый президент Украины почти не появлялся с избранницей на публичных мероприятиях и довольно редко упоминал ее на интервью. Политик передавал слова любимой так: "Ты – президент, а я жена. И у меня есть своя работа".

Антонина Кравчук окончила экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где позже долгое время была доцентом. Также женщина является одной из основательниц журнала "Персонал", Всеукраинского общеполитического образовательного еженедельника "Персонал Плюс" при АОЗТ "Межрегиональная Академия Управления Персоналом".

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