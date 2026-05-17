'Одно из лучших выступлений за всю историю': сеть отреагировала на фурор Украины в финале Евровидения 2026

16 мая LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) успешно выступила в финале Евровидения 2026. То, как мастерски она исполнила песню Ridnym, не оставило равнодушными ни людей, которые видели выступление вживую, ни тех, кто следил за конкурсом онлайн.

Видео дня

Украинцы писали, что исполнение Лелеки было идеальным и что для нас она уже является победительницей. OBOZ.UA собрал впечатления пользователей сети от выступления представительницы Украины.

Комментаторы отмечали, что выступление Лелеки было невероятно сильным. Оно соединило в себе ее внутреннюю силу и гармонию, душевность и открытость, стойкость и нежность.

"И весь мир затих вместе с Украиной. Эта нота объединила всех украинцев перед экранами и осталась в истории навсегда", – писали комментаторы.

Другие соглашались, отмечая, что в момент, когда Лелека брала свою чрезвычайно сложную высокую ноту, они даже перестали дышать.

"Это было волшебно, прекрасно, стильно, храбро. Богиня! Одно из лучших выступлений Украины", "просто невероятное выступление, это было одно из лучших выступлений Украины (и не важно на результат)", – отмечали украинцы в Threads.

Как выступила LELÉKA

Виктория Лелека успешно выступила в финале Евровидения. Ей удалось произвести фурор и вызвать шквал оваций с нежной и глубокой композицией Ridnym. Певица родом с Днепропетровщины выступала под номером семь, а зал скандировал ее имя.

LELÉКА исполнила невероятный тридцатисекундный вокализ, который еврофаны уже успели окрестить самой длинной нотой в истории конкурса и перессориться между собой.

Ключевую роль в номере сыграла бандура. Как заметили в сети, музыкальный инструмент трансформируется в в конце выступления.

В конце Лелека сказала: "Слава Украине!"

Как сообщал OBOZ.UA, трек Ridnym рассказывает о надежде, внутренней силе и личном пути обновления. Этой музыкальной работой LELÉKA хотела показать, что даже в те моменты, когда мир вокруг увядает, внутри остается сила, которая ведет к новой жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!