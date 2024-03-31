Один из самых молодых пап в украинском шоубизе: певец Parfeniuk сообщил о рождении первенца

Популярный украинский певец Parfeniuk (Илья Парфенюк) сообщил о рождении первенца. В свои 22 года музыкант стал одним из самых молодых пап в украинском шоубизе. У исполнителя хитов "Провела екскурсію" и "Відкриваючись" родилась дочь, которой дали имя София.

Мама девочки – блогерша, известная в сети под ником "Симбочка". За девушкой следит почти 400 тысяч пользователей, которым она в течение всего дня в роддоме рассказывала о своем состоянии и даже раскрытии матки, а сегодня, 31 марта, лаконично написала в InstaStories: "Я родила".

Сам же Parfeniuk тоже решил быть немногословным. Своим фанам он сообщил: "Я теперь батя". Как можно понять из историй блогерши, любимый все время был с ней в палате: переживал и поддерживал.

Крошечную Софию уже показали многотысячной армии поклонников. Маленькая лежала у мамы на кровати в роддоме, а ее молодой папа сидел рядом и любовался своими девочками.

Лица новорожденной сильно не показывали, но ее профиль в бело-розовой шапочке уже можно было разглядеть.

Отметим, Илья Парфенюк родился 13 ноября 2001 года. Он известен треками "Провела екскурсію" и "Відкриваючись", которые стали сначала TikTok-хитами, а затем вышли на еще более широкую аудиторию. Предложение своей любимой-блогерше он сделал в июле 2023-го, заявив, что хочет семейного уюта и спокойствия.

Как писал OBOZ.UA, звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон также впервые стал отцом. Папарацци подловили 37-летнего актера с его избранницей-моделью Сьюки Уотергаус во время прогулки с детской коляской. Подробности – в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!