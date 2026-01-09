20 и 21 января любимая балерина российского диктатора Владимира Путина Светлана Захарова, которая является уроженкой Луцка, должна была выступить в театре Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции, Италия, вместе со скрипачом Вадимом Репиным. Однако показать постановку Pas de deux for leges and fingers артистам из РФ так и не удастся, ведь концерт был отменен.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте учреждения культуры. В театре отметили, что перформанс с участием балерины-путинистки был "временно приостановлен", а причиной такого решения стало "международное напряжение, которое может поставить под угрозу успешное проведение спектакля".

Стоит отметить, что ранее представители Посольства Украины в Италии обращались в мэрию Флоренции, а также к руководству Maggio Musicale Fiorentino с призывом отменить выступления Светланы Захаровой. Как сообщили дипломаты в комментарии LB.ua, они подчеркнули: мероприятия с участием сторонников политики Кремля помогают "отбеливать репутацию России в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины".

Это не первый случай, когда украинской стороне удается достичь культурного кенселинга путинистки на международной арене. В 2024 году Посольство Украины в Республике Словения, представители словенских государственных учреждений и украинская община в этой стране объединили усилия, благодаря чему смогли добиться отмены концерта "Моданс" Захаровой в Любляне.

"Российская культура – культура агрессии, террора, экспансии и пропаганды. Спасибо нашим партнерам за недопущение распространения российского так называемого большого искусства на мировых сценах и площадках", – говорилось в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Что известно о Светлане Захаровой

Балерина родилась в Луцке, однако в определенный момент настолько увлеклась "большим искусством", что без лишних раздумий предала Украину и начала развивать карьеру в Большом театре Москвы. Однако исключительно творчеством Захарова решила не ограничиваться. В 2007–2011 годах танцовщица была депутатом партии "Единая Россия", в 2014-м поддержала начало войны РФ против Украины, а вот в 2022-м публично не объяснила свою позицию.

Однако Светлане Захаровой и не нужно ничего говорить, ведь по ее действиям можно четко понять отношение к политике Кремля. Балерина активно работает в стране-агрессоре, а в 2024 году даже стала доверенным лицом Владимира Путина.

Россия использует Захарову как возможность продвинуть "русский мир" на мировой арене. Кроме того, что балерина ездит с российским театром по разным странам, она стала центральной фигурой фестиваля "Японская осень", где присутствовали дипломаты Японии в РФ. Постановщик даже специально под нее несколько изменил перформанс, который, кстати, в финальном результате получил немало критики.

