'Придворного' певца Кремля и доверенное лицо Путина со скандалом не пустили выступать в Италии

Российского оперного певца Ильдара Абдразакова, который является доверенным лицом диктатора Владимира Путина, "наказали" в Италии из-за прокремлевской позиции. Ему не разрешили выходить на сцену главного музыкального театра города Верона Teatro Filarmonico.

Видео дня

Решение об отмене выступления "придворного" артиста Кремля было принято после того, как представители фонда учреждения культуры раскритиковала его за пропутинские взгляды. Соответствующую информацию сообщили на сайте итальянского национального информационного агентства ANSA.

"Ильдар Абдразаков не выступит в опере "Дон Жуан", показ которой состоится в Teatro Filarmonico в Вероне с 18 по 25 января 2026 года", – говорится в заявлении фонда.

Кто такой Ильдар Абдразаков

Оперный певец родился 26 сентября 1976 года в российском городе Уфа. В пять лет он начал заниматься в музыкальной школе по классу фортепиано. Высшее образование Абдразаков получил в местном Институте искусств. Россиянин начал развивать карьеру еще во времена учебы в ВУЗе. Ильдар Абдразаков смог достичь определенных успехов как в РФ, так и международной арене, но после 24 февраля 2022 года столкнулся с проблемами из-за пропутинских взглядов.

Тогда Метрополитен-опера (ведущий театр в США) и Ла Скала (оперный театр в Милане) отменили выступления певца из-за участия в мероприятиях, организованных властями РФ. В частности речь идет о появлении Абдразакова на новогодней вечеринке экс-министра обороны России Сергея Шойгу. В 2023 году артисту не разрешили выступать в театрах Бостона, Нью-Йорка и Мюнхена.

В 2024-м Ильдар Абдразаков вошел в Совет при президенте Российской Федерации по вопросам культуры и искусства. В том же году певец стал доверенным лицом Путина на так называемых "выборах".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что путинистку Нетребко в Румынии поставили на место после скандального выступления в Королевском театре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!