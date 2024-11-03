'Очень похож на маму!' Виталий Козловский умилил сеть фото с 8-месячным сыном

Заслуженный артист Украины Виталий Козловский умилил сеть новыми фото с 8-месячным сыном Оскаром. Певец со своей женой Юлией Бакуменко стали родителями 25 февраля.

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Трогательными фотографиями исполнитель поделился на своей странице в Facebook. В комментариях ценители творчества звезды отечественного шоу-бизнеса отметили: малыш очень похож на маму.

На опубликованных кадрах, сделанных во время прогулки, Виталий Козловский держит на руках улыбающегося сына. 39-летний певец предстал перед камерой в кожаной куртке и темно-синих джинсах. Маленького Оскара одели в светлый комбинезон с мишкой и ярко-оранжевую шапочку. Следуя примеру звездного папы, 8-месячный мальчик уверенно позировал на камеру

Милыми фотографиями с сыном поделилась и Юлия Бакуменко в своем Instagram.

В комментариях забросали комплиментами отпрыска знаменитости.

"Очень похож на маму".

"Красивые! Будьте здоровы и Богом хранимы!"

"Виталия, вы с Оскаром восхитили все инфопространство".

"Какое маленькое папино счастье".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виталий Козловский записал чувственный клип и посвятил песню своему сыну Оскару.

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