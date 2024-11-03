"Очень похож на маму!" Виталий Козловский умилил сеть фото с 8-месячным сыном
Заслуженный артист Украины Виталий Козловский умилил сеть новыми фото с 8-месячным сыном Оскаром. Певец со своей женой Юлией Бакуменко стали родителями 25 февраля.
Трогательными фотографиями исполнитель поделился на своей странице в Facebook. В комментариях ценители творчества звезды отечественного шоу-бизнеса отметили: малыш очень похож на маму.
На опубликованных кадрах, сделанных во время прогулки, Виталий Козловский держит на руках улыбающегося сына. 39-летний певец предстал перед камерой в кожаной куртке и темно-синих джинсах. Маленького Оскара одели в светлый комбинезон с мишкой и ярко-оранжевую шапочку. Следуя примеру звездного папы, 8-месячный мальчик уверенно позировал на камеру
Милыми фотографиями с сыном поделилась и Юлия Бакуменко в своем Instagram.
В комментариях забросали комплиментами отпрыска знаменитости.
"Очень похож на маму".
"Красивые! Будьте здоровы и Богом хранимы!"
"Виталия, вы с Оскаром восхитили все инфопространство".
"Какое маленькое папино счастье".
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виталий Козловский записал чувственный клип и посвятил песню своему сыну Оскару.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!