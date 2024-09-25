Виталий Козловский впервые показал лицо своего сына. Видео

Украинский певец Виталий Козловский впервые показал лицо своего сына Оскара, родившегося 25 февраля 2024 года. Артист записал чувственный клип и посвятил песню 7-месячному мальчику.

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На кадрах можно увидеть процесс семейной фотосессии: Козловский с женой Юлией Бакуменко и сыном позируют перед камерой фотографа. Параллельно звезда поет строки, адресованные потомку.

Семья убаюкивает малыша в стенах светлой фотостудии, а вокруг них виднеется многообразный реквизит. На одном из фрагментов маленький Оскар лежит на животе и смотрит в камеру фотографа.

Как отметила Бакуменко, видео выпустили специально к 7 месяцам со дня рождения сына. "Когда Оскар будет взрослым, когда у него будут свои дети, он сможет просматривать это видео и всегда помнить, какой он был маленький, какими мы были рядом с ним, сколько тепла и любви было вокруг", – написала Юлия на своей Instagram-странице.

Сам Виталий Козловский признался – хотел бы, что клип вышел на полугодие сына, но из-за службы знаменитости не удалось вовремя завершить работу. "Сегодня Оскару исполняется 7 месяцев и именно эту дату символически я выбрал для того, чтобы поделиться своей величайшей радостью и гордостью со всеми", – написал артист.

Напомним, в феврале 2024 года Виталий Козловский впервые стал отцом. У певца и его жены Юлии Бакуменко родился сын, новоиспеченный папа присутствовал на родах. В мае этого года маленького Оскара крестили в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

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