Игорь Кондратюк перечислил имена артистов, которые стали главными звездами во время войны

После начала полномасштабной войны украинский шоу-бизнес пережил кардинальные изменения: кто-то из артистов исчез из публичного пространства, уйдя в тень, а кто-то, наоборот, приобрел авторитет, в том числе – и за активную гражданскую позицию и участие в поддержке армии. Продюсер Игорь Кондратюк перечислил артистов, которые, по его мнению, больше всего проявили себя в эти годы.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Продюсер назвал ключевых артистов на теперешней музыкальной арене.

"Шоу-бизнес стал стопроцентно украинским – и за это нельзя не радоваться, – говорит Игорь Кондратюк, – К сожалению, это произошло позже, чем могло произойти. И к сожалению, под действием внешнего фактора, а не естественно. Но все-таки произошло. Но, что касается в целом украинского музыкального пространства – оно прекрасное во всех отношениях. Если говорить о конкретных исполнителях, мне нравятся треки певца Shumei, Cheev. Певица КоІа – тоже очень интересная".

"Группа "Без обмежень" – хотя она такая старая, что ее никак нельзя назвать новой украинской музыкой, – продолжает продюсер, – Они молодцы. "Антитіла" для меня всегда – тоже. Артем Пивоваров – очень крутой. Очень нравится, как работают сейчас Пономарев в паре с Михаилом Хомой –они за эти годы дали огромное количество благотворительных концертов, собирая средства для ВСУ. Ну, и не могу не вспомнить рекордсменку по поставке авто в ВСУ Ирину Федишин! Сотни благотворительных концертов по всему миру за три года полномасштабной войны".

Кондратюк подытожил: "С украинским шоу-бизнесом все нормально. С поправкой на войну, конечно. Если кому-то кажется, что он развивается неправильно, то это неправда".

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Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA здесь.

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