Объятия с крестом и пожелания из того мира. Видео, как покойного солиста ADAM поздравляли с днем рождения на кладбище, разбило сердца украинцев

Жизнь певца и лидера группы ADAM Михаила Клименко преждевременно забрала страшная болезнь – туберкулезный менингит, поэтому "праздновать" його день рождение близкие вынуждены на кладбище. Военнослужащий Артур Гаспарян с позывным "Джигит" пришел к могиле артиста и трогательно поздравил с праздником, чем разбил сердца многим украинцам.

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Защитник вместе с семьей приготовил для Клименко торт со свечами, воздушный шарик, букет красных гвоздик и даже спел строчки известного трека Happy Birthday to You. Трогательное поздравление Гаспарян, которому было заметно сложно сдерживать эмоции, завершил объятиями креста на могиле музыканта. Соответствующее видео военнослужащий опубликовал на личной странице в Instagram.

"Нам всем очень не хватает тебя и твоего творчества", – написал "Джигит".

Во время поздравления Михаила Клименко с днем рождения не обошлось и без мистических знаков. Когда Артур Гаспарян поднес к фото солиста ADAM торт со свечами, пламя на них горело несколько секунд, а затем погасло. Создалось ощущение, будто артист загадывал желание.

Ролик произвел сильное впечатление на украинцев, а в комментариях многие признались, что не смогли сдержать слез:

"Как тронуло. Не могу. Искренние соболезнования семье и близким".

"Боже, смотреть это невозможно без слез".

"Очень жаль. Я часто думаю и так грустно, что Миша так быстро ушел от нас. Теперь на небесах звучит чудесная музыка, а я так и не успела попасть на его концерт, но слушала и буду слушать его песни всегда. Светлая память, маэстро".

"В момент объятий с крестом – расплакалась. Это так трогательно и так тяжело".

Напомним, что жизнь Михаила Клименко оборвалась 7 декабря 2025 года. В течение нескольких месяцев артист боролся с туберкулезным менингитом, а 19 ноября его жена, Саша Норова, сообщила, что он впал в кому. Музыкант находился без сознания три недели, после чего болезнь, к сожалению, взяла верх.

9 декабря солиста ADAM провели в последний путь. Церемония прощания прошла в стенах Национальной филармонии Украины, а похоронили Клименко в селе Лубянка – недалеко от его родного Гостомеля.

Долгое время после трагедии Александра Норова не решалась дать большое интервью, однако в апреле все же переборола себя. Она пообщалась с Машей Ефросининой и рассказала, что Михаил Клименко еще с 2012 года страдал от аутоиммунного заболевания центральной нервной системы — рассеянного склероза. Знаменитость проходила курс лечения, который помогал уменьшить симптомы болезни, но в то же время ослаблял иммунитет. Как отметила Норова, это увеличивало риск заразиться вирусом, который в конечном итоге спровоцировал развитие менингита.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что вдова ADAM со слезами на глазах рассказала о мистическом знаке с того света, который она получила после смерти мужа.

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