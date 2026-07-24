В Киеве прогремели взрывы: Россия атаковала столицу баллистикой
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Днём 24 июля в столице Украины раздались взрывы. Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами.
Об атаке сообщил мэр города Владимир Кличко. В Воздушных силах ВСУ констатировали, что враг нанес удары с севера.
Россия атаковала Киев
О том, что Киев подвергается баллистической атаке врага, Кличко сообщил в 11:29.
"Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" — призвал он.
В 12:01 Кличко сообщил о вызове медиков в Святошинский район.
В ВС об угрозе применения баллистического оружия с севера предупредили в 11:25, сразу же отметив, что на Киев летят несколько высокоскоростных целей.
О ракетах, летящих на Киев, там сообщали и в 11:28. А по состоянию на 11:32 в Черниговской области была зафиксирована ракета, летящая в направлении Киевской области.
За считанные минуты до взрывов о вероятных пусках ракет из российской Брянщины сообщали и мониторинговые каналы.
"ВНИМАНИЕ! Высокая угроза запуска баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области", – написал один из них в 11:23.
Уже через две минуты он же сообщил о трех вражеских ракетах внаправлении столицы, а вскоре – о новых целях.
Всего в сети насчитали около 10 ракет, направленных на Киев.
Помимо столицы, ракеты летели в направлении Бучи, Ирпеня, Боярки, Калиновки, Фастова, а также на Обухов. Не пренебрегать тревогой призвали и жителей Василькова и Белой Церкви.
"Летят из Курской области, вероятно, "Цирконы", — уточнил в 11:33 канал "ПВО радар | Направление ракет | Направление шахедов".
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