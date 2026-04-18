'Болел с 2012 года': вдова солиста ADAM Клименко впервые раскрыла неизлечимый диагноз мужа и симптомы его смертельного недуга

Вдова лидера группы ADAM Михаила Клименко, Александра Норова, впервые рассказала, что с 2012 года ее муж боролся с неизлечимым недугом. Певцу диагностировали аутоиммунное заболевание центральной нервной системы – рассеянный склероз.

По словам Норовой, артист находился на медицинской программе, которая помогала уменьшить симптомы болезни, но одновременно снижала его иммунитет. Из-за этого значительно увеличивался риск подцепить вирус, который в конце концов спровоцировал развитие смертельного туберкулезного менингита. Об этом вдова солиста ADAM рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"На самом деле, Миша болел с 2012 года рассеянным склерозом. Мы лечили это, он находился на программе. Но то лечение, которое он проходил от рассеянного склероза, делало иммуносупрессию – снижало иммунитет. И, возможно, где-то на концерте или в поезде он подцепил туберкулез. Но, когда ему делали компьютерную томографию, легкие были чистые. Оно сразу попало в оболочки головного мозга", – поделилась жена певца.

Рассказала Александра Норова и о ходе ужасной болезни Михаила Клименко, которая забрала его жизнь. Как вспомнила женщина, первым симптомом недуга была боль в шее мужа. Тогда они не придали этому серьезного значения, ведь подумали, что у певца защемило мышцу, поскольку он носил тяжелый чемодан во время гастролей. Норова делала массажи любимому, наносила мази и это будто бы начало давать положительный результат, но не на долго.

"Мы сделали магнитно-резонансную томографию шейного отдела, которая показала, что там есть грыжа. Миша говорил, что она у него еще с 2012 года. Мы пошли к неврологу, который говорил: "Здесь может быть инсульт. Надо капельницы и лекарства". Мы все делали, не было дня, когда мы лежали и думали, что все пройдет. Я возила его и к нейрохирургу, потому что говорили, что, возможно, надо сделать операцию, вставить имплант и грыжа исчезнет. Мы даже это рассматривали", – рассказала вдова артиста.

Однако состояние Михаила Клименко резко ухудшилось. По словам Александры Норовой, исполнитель начал очень странно себя вести и даже перестал ее узнавать. Исполнителя мгновенно доставили в больницу, где сделали все необходимые процедуры, после которых ему стало немного лучше. Солист ADAM снова узнавал жену, но имел проблемы с кратковременной памятью. После этого Клименко сделали МРТ головного мозга с контрастом, которая показала воспаление в лобной области.

"У него в пятницу взяли пункцию, чтобы выявить, какой именно это менингит. Два дня мы ждали результаты анализа. Это были самые тяжелые дни для меня. Потом заходит врач и говорит: "Саша, вот тебе адрес, езжай за фтизиатром". Это врач, который туберкулез лечит. Я реву, мчусь, нахожу и привожу этого врача. Смотрят, что легкие чистые, тоесть форма туберкулеза закрытая, но самая сложная. В тот день я купила лекарства и он начал их пить, по 12 в день", – вспомнила Норова.

Состояние Клименко будто начало улучшаться, поэтому медики даже думали перевести его на домашнее лечение, но этого так и не произошло. Как вспомнила Норова, муж резко перестал разговаривать и реагировать на нее, ведь туберкулезный менингит распространился по всей оболочке головного мозга. Солист ADAM впал в кому и, к сожалению, 7 декабря 2025 года ушел из жизни.

