"Обновленный" хор Веревки вызвал мурашки своим исполнением фолк-оперы, которой уже 50 лет. Видео

Национальный хор имени Григория Веревки поразил украинцев исполнением фрагмента фолк-оперы Евгения Станковича "Когда цветет папоротник". Номер прозвучал на церемонии вручения государственной награды "Национальная легенда Украины", среди лауреатов которой в этом году был и сам композитор.

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Видео выступления опубликовали в Instagram хора, а пользователи сети признались, что от услышанного у них "мурашки и слезы".

Выбор произведения был неслучайным. Как пояснили представители коллектива, Станкович написал "Когда цветет папоротник" почти 50 лет назад специально для хора Веревки.

"Фолк-оперу "Когда цветет папоротник" Станкович написал почти 50 лет назад – специально для нашего хора. Поэтому в этом году, на церемонии вручения государственной награды, для нас было честью исполнить фрагмент именно этого произведения", – говорится в посте.

В этом году награду получил и 83-летний Евгений Станкович. В хоре назвали его автором знаковых для украинской музыки симфоний, хоровых произведений, балетов и опер, а также подчеркнули, что композитор в своем почтенном возрасте продолжает работать и создавать музыку.

Отметим, что фолк-опера "Когда цветет папоротник" в трех действиях была написана Станковичем в середине 1970-х годов на либретто Александра Стельмашенко. В основу произведения композитор взял украинский фольклор, народные обряды, героический эпос и мотивы произведений Николая Гоголя.

Опера создавалась по заказу французской концертной фирмы для Всемирной выставки в Париже. Премьера в Советской Украине должна была состояться в 1978 году во Дворце "Украина", однако во время генеральной репетиции постановку запретили из Москвы. Декорации и костюмы уничтожили.

В полном объеме произведение впервые прозвучало лишь в 2011 году – через 33 года после его создания. В концертном исполнении его представили Национальный симфонический оркестр Украины и хор имени Веревки. На театральной сцене опера появилась в 2017 году во Львовской национальной опере.

Теперь к знаковому произведению вернулся сам хор Веревки. Причем это одно из первых столь масштабных выступлений коллектива после назначения Вадима Яценко художественным руководителем.

О своих планах по обновлению хора дирижер говорил еще летом. Он подчеркивал, что не собирается просто повторять путь предшественников, а хочет развивать коллектив и открывать для него новую страницу.

Похоже, изменения заметили и зрители. В комментариях под видео украинцы обратили внимание не только на звучание, но и на современные костюмы и общее обновление коллектива.

"Наконец-то я слышу это произведение в таком великолепном исполнении. Спасибо, это невероятно".

"Восхитительное исполнение! Очень приятно наблюдать за изменениями в хоре. Вдохновения всей команде в работе, вы замечательные!"

"Это невероятно. Мурашки... Браво!"

"Мурашки и слезы. Жду, когда вы отправитесь показывать наш хор Веревки по всему миру. В Канаде вас точно ждут".

"Какие красивые новые костюмы, а звучание просто невероятное".

"Прекрасно, современно, профессионально, мощно".

"Божественно! Невероятно! Вы лучшие!"

"Слушаю и заливаюсь слезами... настолько трогает глубины души".

Ранее OBOZ.UA писал, что Вадим Яценко после назначения руководителем хора им. Веревки рассказал о первых серьезных ссорах в коллективе и о том, что его встревожило.

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