Вадим Яценко после назначения руководителем хора им. Веревки рассказал о первых серьезных ссорах в коллективе и о том, что его встревожило

Заслуженный артист Украины Вадим Яценко откровенно поделился впечатлениями от первых дней работы в должности художественного руководителя Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. По словам дирижера, его откровенно встревожила обстановка в офисе коллектива, где фактически царит "культ личности" предыдущего генерального директора Анатолия Авдиевского, а также неприятно поразило поведение некоторых коллег.

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Об этом Яценко рассказал в эмоциональном посте на личной странице в Facebook. В частности, артист подчеркнул, что новость о его назначении руководителем хора им. Веревки стала поводом для резкой критики, поэтому он решил поставить недоброжелателей на место.

Дирижер рассказал, что наткнулся в сети на пост мужчины, который решил высказать свое "экспертное" мнение о его новой работе. Комментатор "извинился" перед основателем коллектива Григорием Веревкой за назначение Яценко на должность художественного руководителя, хотя, по словам артиста, до конца не разбирается в истории хора.

"Является ли хор продуктом советской системы? Да. Виноват ли в этом коллектив? Нет. Были ли выдающиеся руководители этого хора частью той системы? Да. Являются ли они ценными для украинской культуры? Бесспорно, да. Говорить, что Григорий Гуриевич боролся с системой, было бы неправильно и нечестно. Прямых проявлений сопротивления или диссидентства в его биографии нет, даже если очень постараться вытянуть факты за уши. Но его деятельность способствовала сохранению украинской традиции в сложных условиях унификации всех культур народов Союза под большим крылом русской культуры", – написал дирижер.

Кроме того, как подчеркнул Вадим Яценко, основатель хора им. Веревки был человеком с "максимально академическим образованием", которое, кстати, получил в России. По словам дирижера, именно поэтому все критики, которые говорят о "народности" композитора, должны были бы глубже изучить его биографию, а не просто набрасываться на него с оскорблениями.

Особое внимание Вадим Яценко уделил личности Анатолия Авдиевского, который возглавлял хор им. Веревки с 1966 по 2016 годы. Артист не стал отрицать, что дирижер был невероятно важной фигурой в истории коллектива, однако то, как к нему относятся в наше время, вызывает беспокойство.

"Столько Анатолия Тимофеевича в своей жизни я еще не видел. Каждая стена и каждый кабинет заставлены его портретами и бюстами. Является ли он выдающейся личностью для этого коллектива? Чрезвычайно выдающейся! Личность Анатолия Тимофеевича будет тщательно изучена мной и моей командой. Для меня это очень важно. И не менее важно изучение "культа" Авдиевского, который ощущается сразу, как только переступаешь порог здания на бульваре Шевченко. На третьем этаже стоит бюст Веревки. Рядом с ним – фото Авдиевского, и все это до сих пор было украшено букетами из искусственных цветов. Немного жутко", – отметил артист.

Здесь Яценко вновь вернулся к теме критики его академического образования. Он напомнил, что Авдиевский был еще большим академистом, чем Веревка, и именно благодаря этому смог добиться важных реформ в деятельности хора. Многолетний руководитель коллектива приглашал на работу выпускников музыкальных училищ и консерваторий, тем самым объединяя академическую и народную вокальные школы.

Однако, помимо того, что Вадима Яценко на посту руководителя хора им. Веревки начали воспринимать как разрушителя традиций и "украинскости", не все гладко складывается и внутри коллектива.

"За два дня я многое увидел. Понял, что нужно делать еще больше. Ссорился с разными людьми, которые думают, что могут что-то делать без моего ведома. Запустил работу над первым крупным проектом! Будет ли это сложно? О да! Буду ли я идти по пути, который уже был протоптан ранее? О нет. Верю ли я в это? Верю. Так, как никто не верит", – подчеркнул дирижер.

В конце эмоционального поста Вадим Яценко подчеркнул: он мог бы жить своей прекрасной жизнью, работая во Львовской опере и наслаждаясь временем, проведенным с семьей. Однако он выбрал историю, поэтому никому не позволит оскорблять своих людей из обоих коллективов.

Напомним, что о своем решении уйти из Львовской национальной оперы Вадим Яценко сообщил 27 июня. Он поблагодарил коллектив за многолетнее сотрудничество и подчеркнул, что "театр никогда не покинет его", но сначала причины увольнения не назвал. Впоследствии стало известно, что его назначили художественным руководителем хора им. Веревки.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что на пике карьеры Вадим Яценко оформил на себя новенький автомобиль. Он стал владельцем Peugeot 3008 2025 года выпуска.

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