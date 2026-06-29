Звезда хора "Гомон" Вадим Яценко неожиданно уволился из Львовской оперы на пике карьеры: инсайдеры раскрыли вероятную причину

Заслуженный артист Украины и руководитель хора "Гомон" Вадим Яценко сообщил, что уходит из Львовской национальной оперы на пике своей карьеры во Львове. Там он работал главным хормейстером около 8 лет.

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О своем решении музыкант заявил 27 июня в Facebook, поблагодарив коллектив и отметив, что "театр никогда не покинет его".

"Я ухожу из театра, но теперь театр никогда не покинет меня. Всех люблю! Не плачьте. Приду – проверю!" – написал Вадим Яценко, добавив интригующую фразу: "Дальше – еще интереснее!"

Дирижер рассказал, что переехал во Львов весной 2018 года, когда ему было всего 24 года. Тогда он оставил в Киеве жену, которая ждала рождения их ребенка, а сам отправился строить карьеру в опере.

По словам Яценко, начало работы было непростым. Он жил в общежитии, сомневался, правильно ли поступил, переехав в новый город, а также сталкивался со скептическим отношением.

"Разные люди тогда ходили по опере и рассказывали, что во Львове просто нет людей, которые могли бы сделать этот хор лучше. Как оказалось, нужно было просто знать, где искать", – вспомнил дирижер о своем вкладе в развитие местного театра.

Впоследствии команда начала активно проводить прослушивания, приглашать новых певцов и создала камерный хор театра. Одной из важнейших страниц своей работы Яценко назвал постановку оперы "Турандот", после которой, по его словам, стало ясно, что хор вышел на новый уровень.

Помимо работы в опере, Вадим Яценко возглавляет Львовский муниципальный хор "Гомон". Именно под его руководством коллектив стал одним из самых известных в Украине, а его выступления собирают аншлаги.

В частности, за свои творческие достижения Яценко получил почетное звание Заслуженного артиста Украины.

Что известно о возможной новой должности Яценко

Официальной причины своего увольнения Вадим Яценко не назвал. В то же время, по информации медиа "Главком", он может стать новым руководителем Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

Журналисты ссылаются на собственные анонимные источники, которые утверждают, что именно кандидатуру Яценко рассматривает Министерство культуры. Сам дирижер пока не комментирует эти сообщения.

По данным издания, представление нового руководителя хора должно состояться 29 июня.

Если эта информация подтвердится, неизвестно, переедет ли хор "Гомон" вместе с Вадимом Яценко в Киев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на пике карьеры Вадим Яценко стал владельцем нового автомобиля Peugeot 3008 2025 года выпуска. На украинском рынке цены на новую такую машину, в зависимости от комплектации, начинаются примерно от 32 тысяч долларов и могут достигать 38 тысяч долларов.

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