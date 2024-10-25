O.TORVALD порвали сеть ироническим клипом о 'неудачниках' с ветераном войны 'Тереном': это шедевр в стиле 00-х

Украинская группа O.TORVALD представила новый сатирически-ностальгический клип в стиле 2000-х годов. Одним из главных героев ролика на песню "Хейту на зло" стал нынешний Холостяк – ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. В видео также засветились звезда украинского TikTok Повар Данил и кинообозреватель Инна Гордеева.

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Музыканты посвятили трек хейтерам и призвали слушателей делать то, что приносит счастье, невзирая на злые языки. Как рассказал фронтмен группы Женя Галич, при написании песни он переместился в школьные годы.

"Когда мы писали песню "Хейту на зло", я осознавал, что переживаю свой собственный школьный опыт, о разделении детей на "крутых" и "некрутых", о школьном буллинге, о том, что переживают мои дети сейчас, находясь в другой стране .." – отметил певец, добавив, что препятствия следует преодолевать силой духа. Эта идея хорошо прослеживается в клипе. В центре сюжета изображены соревнования по скейтбордингу, где на площадке сошлись две команды – "лузеры" и "крутые".

Александр "Терен" предстает перед камерой в роли сурового тренера "неудачников". В первой сцене наставник разглашает спич и отмечает, что когда-то его тренер пригрозил "оторвать ему ноги" в случае проигрыша. Как поделился главный герой, он согласился на съемки по двум причинам. "В первую очередь я согласился на съемку в этом клипе, потому что хочу, чтобы как можно больше людей видели людей с инвалидностью во всех сферах жизни... Люди с инвалидностью – это большая часть нашего общества, неотъемлемая от культуры и медиа", – отметил Будько.

Второй причиной стало то, что общественному деятелю понравился персонаж: "Когда мне сбросили сценарий, мне понравилось, что в клипе я был тренером команды "неудачников", которые якобы не имели никаких шансов, но победили в финале. Это показатель для детей, подростков и молодежи, что, несмотря на то, что вас могут хейтить за что-то, не принимать ваши особенности и проявления – все равно можно побеждать, становиться крутыми хейту на зло".

Атмосфера клипа перенесет зрителей в начало XXI века, когда в моде были панк-рок и скейтеры. "Этот клип –это уважение всем панк-рок клипам начала 2000-х или конца 90-х, такова стилистическая смесь клипов Blink 182, Green Day, Offspring и Sum 41. Это та визуальная культура, на которой мы выросли, которая повлияла на каждого из нас – и на O.TORVALD, и на меня", – делится режиссер клипа Евгений Головатенко.

Клип пришелся по вкусу пользователям сети:

"Спасибо всем актерам и причастным к созданию этого шедевра!"

"Все так гармонично вписались в свои образы".

"Клип кааааайф, возвращение в нулевые".

"Круто, стильно и с смыслом. Лично мне почему-то клип напомнил классику панк-рока – Blink 182 – Rock show".

"Это прям кино, которое очень круто снято. Это удивительная работа, которую когда-то я видела!"

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Женя Галич признался, как жена реагирует на свидание с другими женщинами: это абсолютно нормально.

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