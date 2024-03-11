Самая скандальная участница Евровидения 2024 года из Израиля в последний момент презентовала песню, которую ее заставляли менять

В этом году участница от Израиля на Евровидении-2024 – Эден Голан – представила свою конкурсную песню в последний момент. Она получила название Hurricane (с англ. – "Ураган").

Анонс трека задержался из-за требований европейского вещателя, который несколько раз просил заменить слова и песню. В прошлых заявках в Европе видели отсылку к войне Израиля и ХАМАС. В последний день из тех, которые были отведены для подготовки сингла, израильский вещатель выпустил песню.

За 15 часов она собрала около 300 тысяч просмотров, однако на таблицу букмекеров премьера не повлияла никак. Израиль, ранее поднимавшийся на высокие ступени, сейчас застрял на 8 месте.

В клипе Эден Голан довольно эмоционально и надрывно поет об испытаниях, однако трудно сказать, почему именно страдает лирическая героиня.

"Каждый день я схожу с ума

Держусь в этой загадочной поездке

Танцую в грозу, мне нечего скрывать

Возьми все это и оставь мир позади", – поет конкурсантка, крутясь с танцовщиками, которые образуют пятиконечную звезду.

Последние строчки певица исполняет на иврите, как и было анонсировано еще до требований EBU изменить текст.

Сначала израильский вещатель наотрез отказывался угождать организаторам Евровидения, однако впоследствии передумал и сменил трек, а затем и некоторые слова в нем. Отклонили песни под названиями October Rain и Dance Forever.

Стоит отметить, что многие страны против того, чтобы Израиль принимал участие в конкурсе, но организаторы песенного конкурса не видят в этом проблемы и готовы предоставить участнице больше охраны.

Как писал OBOZ.UA, израильская певица имеет украинские корни по маминой линии, но прожила почти всю жизнь в Москве. Эден Голан также в детстве выступала в оккупированном Крыму.

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