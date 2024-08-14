Кэти Перри попала в скандал из-за съемок нового клипа: что не так с видео Lifetime, которое возмутило экологов Испании

После обнародования нового клипа на песню Lifetime известная американская певица Кэти Перри попала в громкий скандал. Представители корпорации по защите окружающей среды в Испании обвинили звезду в проведении нелегальных съемок на территории заповедника Сес-Салинес, поскольку ее команда не получила необходимого разрешения.

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По словам представительства острова Эспальмадор, где происходил процесс создания видеоматериала, несогласованные действия команды знаменитости могли нанести вред экосистеме пляжа, пишет People. Члены организации не идентифицируют безразрешительное действие как преступление, однако считают нарушением установленных правил.

Почти через неделю после официальной премьеры музыкального видео, состоявшейся 8 августа, работники департамента окружающей среды Балеарских островов опубликовали пресс-релиз, в котором отметили: продюсерская компания, создавшая клип, не получила должного разрешения на съемки в защищенных песчаных дюнах природного парка Сес-Солинес. Согласно выдвинутым обвинениям, корпорация начала расследование вреда, причиненного песчаному побережью съемками материала.

Дополнительно представители организации заявили: поскольку процесс создания видео нельзя считать преступлением, его дальнейшее распространение может быть разрешено в специальных условиях.

В новом клипе Кэти Перри на песню Lifetime исполнительница воплотила образ беззаботной девушки, которая проводит время на разнообразных вечеринках и белоснежных пляжах. По словам певицы, меняя образы и людей вокруг, героиня находится в поисках единственной, настоящей любви.

"Родственная душа не всегда должна быть в виде партнера – она может появиться в ребенке, лучшем друге, домашнем животном", – отметила артистка.

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