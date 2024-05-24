В стиле 'Диких танцев'. Руслана в свой день рождения выпустила новую песню и клип

Украинская певица Руслана по случаю своего 50-летия выпустила клип и песню, которая получила название "Буйна". Мотив новой композиции энергичный и оживленный. В таком же стиле был написан ее главный хит "Дикі танці".

Видеоряд был снят в домашней студии Русланы, которую она обустроила специально для съемки. Релиз состоялся на YouTube исполнительницы.

Интересно, что артистка подготовила целый альбом, который будет двуязычным: на украинскую и интернациональную аудиторию. Так, песня "Буйна" называется еще и "Iron Beat".

"Это будет "не тихий" альбом. Это музыка, чтобы возбуждать все тело и голос к экстремальному драйву", – объяснила Руслана.

Для съемки использовались фактуры карпатских каньонов и металлический бит. Своим новым сборником артистка решила рассказать иностранцам об украинском колорите.

"Этот клип посвящен новой истории о железном ритме по мотивам преданий о характерниках. Это мистические практики сечевых козаков, овеянные легендами, что рассказывают о сверхчеловеческих способностях наших предков: козак-характерник – это человек-миф, который в одиночку мог противостоять целому войску" , – рассказали слушателям.

В тексте упоминается ожерелье, которое является одним из важных элементов украинского этноса. В клипе же ожерелье олицетворяла вода, которой Руслана в конце себя обливает.

Клип уже просмотрели тысячи людей, оставивших более сотни комментариев. "Ну это просто вау! Энергетика зашкаливает так, что смотришь и подпрыгиваешь", – высказались слушатели.

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