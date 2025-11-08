Новые песни и опасные трюки и опасные трюки: Пивоваров грандиозно открыл рекордный марафон концертов во 'Дворце Спорта' и сделал сюрприз фанатам. Фото и видео

Известный украинский исполнитель Артем Пивоваровдал первый из запланированного рекордного марафона концертов в столичном "Дворце Спорта". Вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины и хором Ревуцкого певец исполнил всеми любимые хиты, а также песни из нового альбома "Твои стихи, мои ноты PT.2".

Люди услышали вживую "Думы", "Мираж", "Барабан", "Там у тополя", "Дежавю", "Манифест" и другие треки исполнителя, рассказывает OBOZ.UA с места событий. Отметим, что это благотворительные концерты на самой большой концертной площадке Украины.

Причем на этой площадке отдельно для хора и исполнителя устроили грандиозную сцену во всю длину дворца. А для зрителей установили огромные экраны.

Билеты на первый концерт были распроданы еще за девять месяцев до него.

Сразу семь выступлений во "Дворце спорта" в Киеве являются рекордным для площадки марафоном концертов. Исполнитель объяснил, почему именно такое количество концертов запланировано.

"В музыке семь нот, в радуге семь цветов. Тогда у нас с вами нет выбора", – сказал он зрителям первого концерта.

Еще раз отметим, что это благотворительное шоу в пользу Вооруженных Сил Украины. Певец, который сам из харьковского Волчанска (за который сейчас идут бои), растрогал людей своей речью благодарности Силам обороны и продемонстрировал щемящее видео, показав шевроны бригад, которым помогает его команда.

"Мы должны делать все, чтобы каждый из украинских воинов вернулся домой. Потому что здесь их ждут. Мы должны любить каждого из них как своего брата, товарища, отца ... Мы должны жить так, чтобы нам не было стыдно поднять глаза и встретиться взглядом с тем, кто был там", – призвал Артем.

Исполнитель представил уникальное масштабное шоу с качественной музыкой, спецэффектами, невероятной атмосферой и мощной энергетикой. Собранные средства команда Пивоварова передаст Вооруженным Силам Украины.

Но украинские защитники получат не только деньги за концерты. Отдельно во время каждого шоу проходят благотворительные аукционы и розыгрыши, сборы с которых также пойдут военным на передовую.

Так, во время этого концерта среди зрителей разыграли костюм исполнителя и его гитару за сто и двести тысяч соответственно. Это стало сюрпризом для фанатов певца.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Артем воплотил в жизнь самую большую мечту своей маленькой фанатки и ее папы, который защищает родную страну на фронте. В свой день рождения девочка хотела попасть на концерт исполнителя с отцом, однако на нужную дату не осталось свободных мест, из-за чего все планы могли разрушиться, если бы артист лично не предоставил им желаемые билеты.

