'Папа в шоке!' Артем Пивоваров осуществил заветную мечту маленькой девочки и ее отца-военного

Украинский певец Артем Пивоваров воплотил в жизнь самую большую мечту своей маленькой фанатки и ее папы, который защищает родную страну на фронте. В свой день рождения девочка хотела попасть на концерт исполнителя с отцом, однако на нужную дату не осталось свободных мест, из-за чего все планы могли разрушиться, если бы артист не предоставил им желанные билеты.

О впечатляющем подарке исполнителя юной поклоннице стало известно из соцсети Threads. Мама девочки рассказала юзерам о досадной ситуации и надеялась, что кто-то согласится обменяться билетами, но история получила кардинально другой финал.

"У дочки день рождения 9 ноября, и она больше всего мечтает провести этот день с папой на концерте Артема Пивоварова. Но папа военный и, к сожалению, не приедет. А я не успела именно на этот день приобрести билет. Возможно, кто-то желает обменять билет на 12/11 или 14/11? Так хочется сделать этот день для нее счастливым", – написала женщина.

Через несколько часов под постом появился комментарий от Артема Пивоварова, где он отметил: "Здравствуйте! Готов подарить вам билеты на любой из концертных дней! Или, возможно, хотите на все? Поблагодарите папу за службу". Меньше чем за сутки с момента публикации ответ артиста набрал более 21 тысячи лайков.

Такой поступок исполнителя очень сильно порадовал как девочку, так и ее папу-военного. Мама фанатки Пивоварова поделилась скриншотом видеозвонка, где можно увидеть их счастливые лица.

"Наш папа в шоке от подарка Артема Пивоварова. Бесконечно благодарим всех за такие теплые слова", – написала женщина.

