Новые имена, русские песни и ИИ: что происходит с трендами и какие песни сейчас слушают украинцы

Украинские музыкальные чарты продолжают удивлять появлением контента сомнительного происхождения и неоднозначного содержания. Анализ топ-листов YouTube, Spotify и Apple Music показал, что среди самых популярных композиций оказались как песни, созданные с помощью искусственного интеллекта, так и русскоязычные треки.

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Если еще несколько лет назад главными источниками хитов были крупные лейблы и радиостанции, то сегодня правила диктуют TikTok, YouTube Shorts и алгоритмы стриминговых сервисов. В результате наряду с профессиональными артистами в топах появляются малоизвестные исполнители, ИИ-проекты и даже спорные российские треки. OBOZ.UA проанализировал, что сейчас происходит с музыкальными чартами в Украине.

Анализ музыкальных чартов YouTube за неделю с 5 по 12 июня и актуального рейтинга по состоянию на 15 июня показывает сразу несколько заметных тенденций.

Искусственный интеллект все больше захватывает чарты

Самый заметный тренд – стремительный рост популярности музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Еще неделю назад одним из главных хитов украинского YouTube был "Червоний мак" от Kolibri & Zlata Ko, который занял второе место с более чем 1,6 млн просмотров за неделю. Автором музыки и текста стал Александр Плисакин (Kavabanga), мужскую партию записал Дмитрий Лелюк (Kolibri), а женский голос создали с помощью технологий искусственного интеллекта.

В частности, в недельном чарте YouTube на девятой позиции оказалась "Пляшка Фраголіно" от Uran Yopa – еще один ИИ-проект с примитивным текстом.

По состоянию на 15 июня ситуация стала интереснее. В десятке самых популярных видео YouTube сразу несколько позиций занимают ИИ-композиции:

1 – " А Може Ти Мене Полюбиш" (DNK feat. TEMRA (русскоязычный ИИ-проект из Беларуси);

(DNK feat. TEMRA (русскоязычный ИИ-проект из Беларуси); 3 – " Танцюй зі мною до ранку" (uniwest021);

(uniwest021); 4 – "Забери меня и прикури Мальборо" (KRYZ);

(KRYZ); 7 – " Дым" (voidchorus), русская ИИ-песня;

(voidchorus), ИИ-песня; 9 – "Вона Любила Апероль" (ROMANYK7).

Фактически ИИ уже перестал быть музыкальным экспериментом и тем инструментом, который еще полгода назад отталкивал и критиковали популярные украинские артисты, и стал полноценным участником украинского музыкального рынка.

Российский контент массово возвращается в топы

Еще одна дискуссионная тенденция – присутствие российского контента в украинских чартах. В рейтинге YouTube за 5–12 июня четвертое место заняла песня "Экспонат" российской исполнительницы MIA BOYKA.

Ее появление в украинском топе является особенно спорным, учитывая политическую позицию артистки. В марте 2024 года MIA BOYKA выступила на кремлевском митинг-концерте, посвященном десятой годовщине аннексии Крыма и очередной "победе" диктатора Владимира Путина на президентских выборах в РФ.

Актуальный чарт YouTube также демонстрирует спрос на русскоязычный контент. Второе место там занимает мешап "Обнял, поцеловал x Tuesday", который сочетает российский и турецкий треки.

Еще один пример – уже упомянутая композиция "Дым" от voidchorus, которая сочетает русский язык и ИИ-генерацию.

Spotify и Apple Music подтверждают тенденцию

Похожая ситуация наблюдается и на других стриминговых сервисах.

В Spotify в топ-10 неожиданно попала композиция "Священная война" российского исполнителя Урала Гайсина. Песня с довольно провокационным названием, но содержащая упоминания о самоубийстве и имеющая неоднозначный смысл, заняла девятое место среди самых популярных треков сервиса.

В Apple Music ситуация еще более показательна.

Третье место украинского чарта занимает композиция "Шадэ" от Индия, Xcho и МОТ.

Особое внимание привлекает участие МОТа (Матвея Мельникова). Артист в разные годы посещал оккупированный Крым, попадал в базу "Миротворец", получал запрет на въезд в Украину и был включен в санкционный список. После начала полномасштабной войны он не осудил российское вторжение и заявлял о своем доверии президенту РФ.

Популярность настоящих украинских артистов

В то же время чарты демонстрируют и положительную тенденцию. В топах YouTube сегодня можно увидеть Drevo, Alena Omargalieva, CHEEV, Jerry Heil, Kristonko и десятки других исполнителей, которые еще несколько лет назад были известны лишь узкому кругу слушателей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вирусная песня с ИИ разорвала TikTok и дошла до звезд. Ритмичный хит из восьми строк, который якобы исполняет "маленькая девочка", настолько полюбился аудитории, что на платформе на него сняли сотни тысяч видео.

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