Ноги 18-летнего сына Дженнифер Лопес не на шутку напугали сеть: фанаты умоляют помочь ему

56-летнюю Дженнифер Лопес вместе с ее 18-летним сыном Максимилианом Дэвидом Муньисом заметили в Беверли-Хиллз, когда они ждали автомобиль. Новые фото быстро разошлись по сети, однако внимание пользователей привлек не столько выход певицы, сколько внешний вид ее сына – подросток был заметно худощавым, что напугало фанатов артистки.

На снимке, который появился в Instagram и Threads xmeektokx, Лопес появилась в сдержанном элегантном образе: бежевый тренч с поясом, высокие лакированные сапоги бордового оттенка и такого же цвета сумка Hermès.

Макс выбрал значительно более расслабленный стиль – черная легкая куртка, короткие спортивные шорты, высокие носки и кроссовки. Именно открытые ноги парня стали причиной массовой реакции: в кадре они выглядят очень тонкими, что спровоцировало волну обсуждений в соцсетях.

Часть пользователей сразу начала выражать беспокойство, предполагая возможные проблемы со здоровьем или расстройства питания. В комментариях появились призывы обратить внимание на состояние юноши и помочь ему.

"Ей следует отрезать те нитки, торчащие из его шорт! Ой, простите, это же его ноги".

"Что это за мать такая? У него явно расстройство питания. Мне его так жаль! Помоги ему, Дженнифер!"

"Кто-нибудь, дайте ему чизбургер и большую картошку фри".

"Этот пост должен был появиться. Ничего хорошего из этого не может выйти".

"Его ноги ужасны".

"Надень штаны и поешь".

"Мне просто жаль. Надеюсь, с ним все будет в порядке".

"Я начинаю думать, что быть знаменитым – это плохо! О, Боже!"

"Она его кормит?"

Параллельно значительное количество людей выступило против таких обсуждений. В сети отмечают, что публичное приписывание диагнозов неуместно, особенно когда речь идет о ребенке знаменитости. Пользователи призывают к сдержанности и эмпатии, подчеркивая, что подобные дискуссии могут иметь негативные последствия для психологического состояния самого ребенка, который может натолкнуться на эти дискуссии в сети.

"Как дипломированная медсестра, я бы советовала проявить больше сострадания. Никто не знает подробностей, а недоброжелательные предположения никому не помогут. Он достаточно взрослый, чтобы пользоваться соцсетями, и может наткнуться на эту дискуссию. Доброта ничего не стоит".

"Просто оставьте его в покое – представьте, как он будет чувствовать себя, если прочитает все это, попробуйте быть добрее".

"А может, не будем говорить о чужих детях? Джей Ло сама стремилась к славе и делает достаточно, чтобы быть объектом публичного обсуждения, а ее ребенок – нет. Нам также не стоит давать советы по диете или спекулировать на тему чьего-то здоровья без официального заявления".

"За исключением фотографий мы совершенно не представляем, какую тяжелую жизнь проходят дети известных знаменитостей".

"Что заставляет людей быть такими жестокими? Люди должны прекратить издеваться над ребенком".

Отдельные комментаторы обращают внимание на генетический фактор. Отец Макса, певец Марк Энтони, известен своим худощавым телосложением, поэтому часть аудитории считает, что внешность парня может быть природной особенностью, а не признаком проблем.

"Его отец очень худой, и, судя по всему, сын унаследовал эту склонность к тому, что ему трудно набрать вес. С парнем все в порядке, просто если он хочет набрать мышечную массу, ему нужен хороший тренер".

"Он построен так же, как его отец".

"Вы же должны помнить, что его отец – это Марк Энтони. Его отец очень-очень худой. Посмотрите на его отца, и вы поймете, почему он такой".

В дискуссии также звучат призывы вообще не обсуждать внешность детей знаменитостей. Пользователи напоминают, что, несмотря на статус родителей, Макс не является публичной личностью в полном смысле и не выбирал жизнь под постоянным вниманием.

Макс и его сестра-близняшка Эмми родились 22 февраля 2008 года в браке Дженнифер Лопес и Марка Энтони. После развода родителей они почти не выходили на публику вместе со звездными родителями и выбрали частную жизнь подальше от камер.

Известно, что близнецы завершают обучение в старшей школе и готовятся к поступлению в университет в 2026 году. Дженнифер Лопес неоднократно подчеркивала, что старается обеспечить им максимально сбалансированную жизнь, несмотря на собственную популярность и плотный график.

