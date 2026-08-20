"Никому не говорите". Настя Коротка эмоционально ответила, появился ли у нее новый парень после Беднякова

Украинская актриса и комик Анастасия Короткая, которая после развода с телеведущим Андреем Бедняковым не афишировала новый роман, эмоционально ответила на постоянные вопросы о личной жизни. Артистка в шутку заявила, что ее возможные отношения настолько засекречены, что о них не знает даже она сама.

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В Instagram Короткая обратилась к подписчикам, которые то и дело интересуются, нашла ли она нового возлюбленного после разрыва с Бедняковым. Актриса с юмором отреагировала на назойливые вопросы и фактически дала понять: нового бойфренда у нее нет.

"Дорогие мои, ну сколько можно? Куда ни приду – один и тот же вопрос: "Настя, ну что, уже парня нашла? Что там, встречаешься? А когда выйдешь замуж? Ну что, уже есть кто-то?" Сколько можно, люди? Вообще-то, это секрет", – эмоционально сказала она.

Короткая решила не давать подписчикам прямого ответа, а превратила тему в шутку. По ее словам, это якобы "настолько секретно", что информации о новых отношениях нет даже у нее самой.

"Это настолько секретно, что даже в NASA об этом не шепчутся. Они даже боятся думать об этом. Вот такой секрет. Это настолько засекреченная информация, что даже я ничего не знаю", – заявила артистка.

В заключение Коротка еще больше подогрела иронию, попросив поклонников никому не рассказывать ее "секрет".

"Даже "верхушка" не в курсе – а что уж говорить обо мне? Это очень "секретный" секрет. Пожалуйста, никому не говорите. Все, что я вам сказала, никому не говорите", – пошутила она.

Ее ответ свидетельствует о том, что после развода с Бедняковым она пока не состоит в отношениях или, по крайней мере, не намерена их афишировать.

О разводе Анастасии Короткой и Андрея Беднякова стало известно в 2024 году после десяти лет официального брака. В целом их отношения длились около 16 лет. Пара воспитывает двоих детей – дочь Ксению и сына Остапа.

В октябре 2025 года Короткая рассказала, что именно она стала инициатором разрыва. По словам актрисы, после начала полномасштабной войны и переезда с детьми в США она пережила внутренние перемены и поняла, что ее брак с Бедняковым отчасти держался на привычке и комфорте.

Короткая призналась, что задала себе вопрос: действительно ли она выбирает Андрея в качестве партнера или просто привыкла к комфортной жизни рядом с ним. Именно поэтому она решила дистанцироваться от мужа и разобраться в собственных чувствах.

Несмотря на разрыв, бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Короткая рассказывала, что они могут вместе проводить время с детьми, а их дочь Ксения больше не боится, что родители начнут "делить" ее из-за развода.

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