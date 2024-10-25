Андрей Бедняков и Анастасия Короткая разводятся после 10 лет брака: ведущий публично обратился к бывшей, кумовьям и журналистам

Украинский телеведущий Андрей Бедняков объявил о разводе с Анастасией Короткой после 16 лет отношений, 10 из которых – в браке. Знаменитость посвятил экс-любимой чувственное сообщение, где подвел итоги и вспомнил общие моменты пары.

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"Это было невероятное путешествие. Путешествие в 16 лет. Но рано или поздно, любое путешествие заканчивается. Мы пытались. Честно", – говорится на Instagram-странице Беднякова. Юморист написал о первом поцелуе бывших на "эскалаторе станции метро Майдан Независимости", поблагодарил Короткую за ее любовь к семье ведущего, в частности, к его матери, погибшей в 2022 году в оккупированном Мариуполе.

"Я тебе благодарен за двух фантастических детей. Лучших детей в мире! За это я буду тебе благодарен до конца своих дней. У нас "получились" классные малыши, согласись", – продолжил звезда. Бывшие супруги воспитывают 9-летнюю дочь Ксению и сына Остапа, родившегося в 2022-м.

"Сегодня, впервые за 16 лет, я сменил контакт "Сокровище Мое" на "Настя" в своем телефоне. Но я не собираюсь менять свое отношение к тебе", – поделился ведущий. Кроме того, Бедняков обратился к журналистам, отметив, что не собирается давать интервью: "Мы никогда не пиарились. И сейчас не хотим. Огромную просьбу не беспокоить и не додумывать. Это все равно будут только предположения". Не обошел вниманием комик и "кумовей": "Люби наши друзья, кумовья... для вас это шок".

Как оказалось, Бедняков намекал на развод с супругой еще раньше. 15 октября ведущий поздравил бывшую жену с днем рождения. Знаменитость нарушил традицию – обычно он ежегодно публиковал забавные фото любимой, однако на этот раз в публикации можно было увидеть красивые снимки Короткой. "Ты – планета, для которой мало одного глобуса. Потому что невозможно свободного наказать тюрьмой. Я – это тот, кто когда-то ходил на дальнюю остановку автобуса, чтобы просто подольше пройтись с тобой... Сегодня не будет твоих традиционных "лучших фото", потому что рано или поздно все заканчивается ", – говорилось в сообщении.

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