'Использую человека'. Анастасия Короткая рассекретила, почему решила развестись с Андреем Бедняковым и как разрыв восприняли их дети

Украинская комедийная актриса Анастасия Короткая откровенно призналась, почему стала инициатором развода с Андреем Бедняковым после 10 лет брака. По словам артистки, когда после начала большой войны она с детьми – Ксенией и Остапом – выехала в США, пережила ряд внутренних изменений и осознала, что ее отношения с телеведущим держатся не так на искренних чувствах, как на комфорте.

Дело в том, что Бедняков обеспечивал хорошую жизнь семьи за границей, а Короткая начала чувствовать, будто просто пользуется тогдашним партнером. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Я спросила себя: "Действительно ли его выбираю, или это просто комфортное проживание?". Фактически было так, что я использую человека. Разве это честно? Андрей – это человек, который будет все свои ресурсы отдавать семье. Ему никогда не было жаль денег, которые трачу на себя. Но я понимала, что не выбираю Андрея, а больше в привычке, в комфорте проживаю", – высказалась артистка.

Тогда Анастасия Короткая поняла, что ей надо дистанцироваться от избранника, чтобы разобраться в чувствах. Как отметила актриса, ее решение поставить точку в отношениях было для Беднякова действительно неожиданным. Телеведущий очень болезненно воспринял эту информацию и неоднократно пытался наладить их брак, однако Короткая не делала шаг на встречу.

"Я отрезала все попытки, потому что не была готова. Я очень честная с собой и понимала, что буду в обмане проживать, если соглашусь. Я хотела побыть без Андрея", – отметила актриса.

И все же, несмотря на развод, Анастасия Короткая и Андрей Бедняков сохранили довольно теплые отношения. Они могут вместе с детьми поехать на отдых и чувствовать себя абсолютно комфортно.

Как дети Короткой и Беднякова отреагировали на их разрыв

По словам актрисы, они довольно откровенно разговаривают с детьми о разрыве. Их 9-летняя дочь Ксения сначала резко отреагировала на решение родителей расстаться, ведь боялась, что ее начнут "делить".

"У дочки есть подружка в Америке, у которой папа бывший наркоман. Она видела пример, как ее подружку папа забирал от мамы. Она волновалась, что мы будем делить ее в суде и ссориться. Я объяснила, что мы с папой друзья. Сейчас она видит, как мы общаемся, и у нее не возникает вопросов", – отметила Короткая.

Отметим, что пара официально связала себя узами брака в 2014 году. В целом их отношения длились 16 лет, но в 2024-м дали трещину. Бедняков опубликовал трогательный пост, в котором вспомнил счастливые моменты с Короткой и сообщил о разводе.

