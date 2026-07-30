Николай Мозговой умер 16 лет назад: какое пророчество о судьбе Украины он оставил потомкам и за какой поступок ему не простили украинские звезды

30 июля исполняется 16 лет со дня смерти народного артиста Украины, композитора Николая Мозгового. При жизни он не только написал песни, ставшие классикой украинской эстрады, но и оставил слова о будущем страны, которые сегодня звучат удивительно актуально. В то же время принципиальная борьба артиста против фонограмм в свое время обернулась громким конфликтом с частью украинского шоу-бизнеса.

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При этом композитор еще много лет назад говорил, что будущее Украины зависит от патриотизма ее граждан, а не от их происхождения. OBOZ.UA расскажет об этом подробнее.

Мозговой одним из первых публично заявил, что артист не имеет права выходить на сцену и просто открывать рот под фонограмму. По его мнению, это было обманом зрителей. Такая позиция вызвала возмущение среди части коллег. Против композитора начали появляться открытые письма, а скандал тогда приобрел такой резонанс, что его проекты остались без государственного финансирования.

"Разве у нас есть институт шоу-бизнеса? Все, что у нас есть, – это прогрессирующее "фанерное" искусство. Артисты "выкладываются" под фонограмму, потом за кулисами демонстративно вытирают с лба пот, а им говорят: "Ой, сегодня ты звучал лучше, чем вчера!" Ну, это же анекдот, а не эстрада! Они, бедняжки, лихорадочно меняют прически, непрерывно что-то придумывают, строят кубики на голове. За каждым певцом ездят целые отряды парикмахеров, стилистов и визажистов, а настоящей музыки все равно нет", – говорил музыкант.

Несмотря на это, композитор не отказался от своих принципов. Чтобы расплатиться с долгами, он продал квартиру в Киеве, переехал жить в деревню и за свой счет доводил до конца начатые проекты. Впоследствии именно его борьба изменила правила украинской сцены – сегодня в афишах концертов почти всегда указывается, будет ли артист выступать вживую или использовать фонограмму.

Мозговой об Украине

Не менее откровенно Мозговой говорил и о будущем Украины. Он был убежден, что главной проблемой государства является не экономика или политика, а отсутствие настоящего патриотизма.

"Нам мешает нормально жить отсутствие патриотизма. Нужно любить свою страну. Уверен, только национальный принцип решит судьбу Украины. Все люди, которые здесь живут – украинцы, русские, болгары, евреи, татары, румыны, поляки и другие, – должны захотеть жить в прекрасной, счастливой и богатой стране. Украинство не должно зависеть от национальности, чтобы с гордостью говорить: "Я украинец". Как это сегодня делают американцы, англичане, поляки, и пусть они при этом будут черными, белыми, желтыми или в полоску – не имеет значения..." – говорил он.

Также композитор с болью констатировал, что Украина теряет своих лучших артистов, которые уезжают строить карьеру за границу, в то время как на отечественной сцене все чаще появляются "звездочки на час".

"Мы – самая певчая нация, постоянный источник талантов для российского шоу-бизнеса, а с другой стороны – на нашей эстраде царит засилье посредственностей и "звездочек на час"... Нужно лелеять, беречь и выращивать таланты", – говорил он.

Последние дни жизни Николая Мозгового

В 2021 году дочь маэстро, продюсер Алена Мозговая, делилась воспоминаниями о последних днях жизни отца. Она рассказала, что в июле 2010 года почти весь месяц провела рядом с ним, они много разговаривали, словно чувствовали, что времени осталось совсем мало. И теперь продюсер считает то время бесценным.

"11 лет (сейчас 16 лет назад. – Ред.) назад была такая же жара, как и сегодня. Весь июль 2010-го я жила в доме родителей, такого давно не было. Мы говорили, говорили, говорили, рассказывали друг другу так много, словно не разговаривали всю жизнь... Я никогда бы себе не простила, если бы не провела тот жаркий июль рядом с ним", – написала она.

По словам Мозговой, вечером перед смертью отец лишь сказал, что очень устал, и раньше, чем обычно, лег спать. Уже на следующее утро семья поняла, что произошло непоправимое.

"Утром я услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Дальше вск, как в страшном кошмаре: мама, отчаянно пытавшаяся его спасти и заставить дышать и биться сердце. Потом "скорая" с разрядами и уколами, крики, плач, истерики... Он умер у меня на руках, я слышала, как он выдохнул и ушел в лучший мир. В мир, где нет злобы, подлости, зависти, коварства, лжи, с которыми он всю жизнь боролся и с которыми просто не мог смириться", – вспоминала продюсер.

Николай Мозговой умер во сне в собственном доме в селе Кийлов под Киевом. Официальной причиной смерти стала остановка сердца. До этого он пережил тяжелую автокатастрофу, перенес 15 операций, но продолжал работать, возглавлял Дворец "Украина", занимался конкурсами молодых исполнителей и поддерживал развитие украинской музыки.

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