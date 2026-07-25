Николь Кидман заподозрили в романе с бизнесменом через полгода после развода с Китом Урбаном: что о нем известно

В начале января голливудская актриса Николь Кидман официально расторгла брак с певцом Китом Урбаном и, судя по всему, больше не одинока. Звезду заметили на отдыхе в Италии в компании американского бизнесмена Майкла Райнштейна.

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На фотографиях, опубликованных таблоидом Page Six, удалось запечатлеть момент, когда артистка и предприниматель наслаждались совместным времяпрепровождением у бассейна в городке Портофино. Они нередко обменивались взглядами, с интересом что-то обсуждали и много смеялись.

За несколько дней до этого папарацци сфотографировали Николь Кидман и Майкла Райнштенда на террасе отеля актрисы. В компании друг друга они вели себя так же непринужденно, а порой даже немного игриво.

Кто такой Майкл Райнштейн

Имя Майкла Райнштейна не широко известно в Голливуде, чего не скажешь о сфере бизнеса. Он основал частную инвестиционную компанию Regent в Беверли-Хиллз. В настоящее время Райнштейн занимает должность председателя правления и генерального директора компании, которая под его руководством приобрела большое количество брендов в сферах розничной торговли, моды и потребительских товаров.

До создания компании бизнесмен работал в голливудском агентстве талантов ICM Partners, а также некоторое время был младшим сотрудником в администрации 40-го президента США Рональда Рейгана. В начале карьеры Майкл Райнштейн выступил в роли соучредителя телевизионной сети USN и основал военную благотворительную организацию.

Развод Николь Кидман

Николь Кидман и Кит Урбан долгое время считались одной из самых крепких пар в Голливуде. Звезды связали себя узами брака в июне 2006 года, после чего стали родителями двух дочерей и постоянно демонстрировали образ едва ли не идеальной семьи. Однако в 2025-ом их любовь дала трещину. Как сообщили инсайдеры, летом того года Кит Урбан ушел от Николь Кидман и переехал из их семейного поместья в недавно приобретенный дом в Нэшвилле.

По данным источников, актриса якобы пыталась спасти их брак, однако это не принесло положительного результата. В конце концов Кидман подала на развод, сославшись на "непримиримые разногласия", а в январе 2026 года их с музыкантом отношения были официально расторгнуты. Знаменитости якобы заключили соглашение, согласно которому ни одна из сторон не обязана выплачивать алименты или содержать бывшего партнера. При этом основную опеку над дочерьми Сандей Роуз и Фейт Маргарет получила Кидман.

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