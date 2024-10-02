'Ніч яка місячна' зазвучала по-новому: Пивоваров и KOLA перепели культовую композицию и создали хит

Украинский певец Артем Пивоваров и исполнительница KOLA представили собственную интерпретацию поэзии "Ніч яка місячна" писателя Михаила Старицкого, которая в оригинале называется "Виклик". В итоге вышло совершенно новое звучание узнаваемых поэтических строк. Коллаборация родилась благодаря авторскому проекту исполнителя под названием "Твои стихи, мои ноты".

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В клипе артисты переместились во времени, чтобы показать, как создавались произведения в разные периоды истории. На кадрах можно увидеть, как творцы записывали мысли от руки пером, а позже – с помощью печатных машинок.

Но, несмотря на эпоху и способ написания, произведения всегда передаются из поколения в поколение, что также символически изображено в видео. Пивоваров выступает в роли рассказчика, как автор проекта. Благодаря "Твоим стихам, моим нотам" певец стремится возрождать и популяризировать украинское культурное наследие, давая новое дыхание произведениям выдающихся представителей украинской литературы.

По сюжету ролика, он и KOLA живут в разных временных рамках: она – в настоящем, он – путешествует по разным временным промежуткам. Люди, одетые в черную одежду, – это эхо прошлого, живущего вне времени источника творчества. Книга в этой истории является олицетворением любого труда, который в конечном итоге становится достоянием народа. Певица пытается найти спрятанные сокровища, которые оставили прошлые поколения.

"Представлять свое видение классики – всегда большая ответственность. Этому стихотворению Михаила Старицкого уже больше века, – поделился Пивоваров, сообщает пресс-служба артиста. – По-моему, KOLA гармонично дополнила этот музыкальный рассказ, добавила композиции эмоциональности и нежности. Надеюсь, эта романтическая история отзовется в сердцах людей".

В свою очередь исполнительница назвала поэзию особенной, ведь помнит ее еще с детства. Именно поэтому когда звездный коллега предложил создать интерпретацию классического произведения в рамках его проекта – она с радостью согласилась. "Мы не просто использовали стихотворение, а добавили собственное видение, создали новую мелодию, подчеркивающую глубину и настроение. Мне было очень комфортно работать вместе с Артемом Пивоваровым, я вложила в наш дуэт всю душу, и мне действительно нравится результат, надеюсь, такие же положительные эмоции принесет и слушателям ее прослушивание", – рассказала KOLA.

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