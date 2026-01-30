'Ни к кому не нужно бежать'. Звезда фильма 'Конотопская ведьма' объяснила свое громкое заявление об Украине и ЕС

Украинская актриса Татьяна Малкова ("Конотопская ведьма", "Вкус свободы", "Испытательный срок", "Корпорат"), которая после начала полномасштабной войны живет между Украиной и Польшей, отреагировала на резонанс вокруг своих слов о Европейском Союзе. Артистку активно цитировали в медиа после фразы, которую многие восприняли как заявление против вступления Украины в ЕС.

Об этом Татьяна Малкова рассказала в интервью OBOZ.UA. Она объяснила, почему мир должен идти к нам, а не наоборот.

По словам актрисы, ее позицию неправильно истолковали: "Я не говорила о том, что Украина не должна взаимодействовать с ЕС. Речь шла о другом: наше ощущение собственной ценности не должно зависеть только от того, станем ли мы членами какой-то организации".

По мнению Малковой, Украина настолько самобытна и сильна, что не должна "бежать за признанием". "Я говорила не о том, что Украина не должна взаимодействовать с ЕС, а о том, что наше ощущение собственной ценности и самобытности не должно зависеть только от того, станем ли мы членами какой-то организации. Я считаю, что Украина настолько самобытна и богата на людей, настолько глубоко укоренена в свои традиции, что ей никуда и ни к кому не нужно бежать за признанием. Украине нужно просто найти себя, осознать свою силу и не позволять никому диктовать условия. Наоборот – показывать миру, что мы достаточно сильны, чтобы не идти к кому-то, а чтобы другие шли к нам: "А можно мы научимся? А можно перенять ваш опыт?" – заявила актриса.

Артистка также обратила внимание на историческую глубину украинской культуры: "Наша история чрезвычайно богата. Трипольская культура имела огромное влияние на мир. И распространялась далеко за пределы нашей территории. Если немного больше обратить внимание на наших предков, понять свои корни, возродить собственное достояние, нам не нужно учиться ни у кого. У нас уже есть все. Просто нужно осознать эту полноценность и перестать искать ее снаружи".

По ее мнению, проблема заключается во внутреннем комплексе неполноценности, от которого украинцам еще нужно окончательно избавиться. "Как только мы пробудим собственные корни, мир сам потянется к нам, сам захочет с нами контактировать, учиться у нас и перенимать наш опыт. К сожалению, у нас еще присутствует комплекс неполноценности. Но как только мы избавимся от него – будет все хорошо. Во многих вещах уже немало чего осознали и избавились от комплексов. Думаю, немного еще надо поработать над осознанием силы", – убеждена актриса.

Татьяна Малкова добавляет: Украина имеет все необходимое для самостоятельного развития. "У нас есть плодородные земли, леса, реки, море, талантливые люди, знания, технологии. Фактически мы можем сами строить свое будущее. Просто нужно осознать эту силу", – подытожила она.

