'Мы были разными'. Известный психиатр объяснил, почему украинцы дома и за рубежом конфликтуют, и раскрыл интересный рецепт единства

В условиях войны украинцы оказались в разных мирах: кто-то остался дома, кто-то вынужденно уехал за границу. В соцсетях это часто порождает недоразумения и споры между теми, кто живет под обстрелами, и теми, кто на безопасном расстоянии.

Известный психотерапевт и ученый Олег Чабан обращает внимание на важный аспект: несмотря на разные обстоятельства, мы все украинцы. По его словам, примером может служить история Испании после гражданской войны. Тогда, пережив тяжелые испытания и политические расколы, король страны обратился к соотечественникам: "Мы были разными, но пришло время вспомнить, что мы еще и испанцы". Об этом Олег Чабан рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Во Львове, Одессе, Мелитополе, Запорожье, Крыму, Донецке, Канаде, Польше, Аргентине – мы все украинцы, – говорит Чабан. – Чтобы показать пример, приведу историю из Испании. После гражданской войны и установления режима Франко страна пережила страшные испытания, частично сотрудничая с фашистской Германией, хотя официально оставалась нейтральной во Второй мировой войне. Когда война закончилась, король Испании обратился к соотечественникам: "Мы были разными – националистами, коммунистами, фашистами... Но, пожалуй, пришло время вспомнить, что мы еще и испанцы". И я думаю, что это очень перекликается с нашим запросом. И с моим – также. Украинцы – повсюду. И это не значит, что те, кто за границей, жируют или пируют. Наоборот, их жизнь – огромное испытание".

Психотерапевт приводит данные свежих американских исследований: уровень стрессовых расстройств и депрессии среди украинцев за границей даже выше, чем среди тех, кто остался в Украине. "Они разрываются между переживаниями за дом, желанием вернуться, заботой о детях и необходимостью интегрироваться в другую культуру. И стоит помнить: их пребывание за рубежом – не по собственной радости, а из-за беды, и главное для них – возвращение домой. Но для этого нужны условия", – отмечает Олег Чабан.

