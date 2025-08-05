Невзоров заявил, что его 18-летний сын имеет украинский паспорт, и ответил, мобилизуется ли он на войну против россиян

Журналист-оппозиционер Александр Невзоров, который после 24 февраля 2022-го откровенно осуждает кровавую политику Кремля, сообщил, что его 18-летний сын Александр, так же как и он, является гражданином Украины. По словам публициста, он понимает, что когда юноше исполнится 25 лет его могут мобилизовать в ряды ВСУ, если все еще будет продолжаться кровавая война, однако относится к этому абсолютно спокойно.

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Как отметил оппозиционер, он никак не будет влиять на решение сына относительно того, становиться на защиту Украины от россиян с оружием в руках или нет. Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю.

"На сколько я знаю, да, он является гражданином Украины. Он сам будет делать выбор, он не моя собственность. Я отнесусь с пониманием (к мобилизации сына в Украине. – Ред.). Управлять или указывать ему я не буду ни в этом, ни в любых других вопросах. Он абсолютно свободный человек, который сам строит свою судьбу. Я ему говорил: "Мне все равно. Иди хоть в попы, если тебе вдруг захочется". А это выбор значительно страшнее, чем мобилизация. Я посоветую решать самому. Это то решение, которое человек должен принимать исключительно самостоятельно", – высказался журналист.

По словам Александра Невзорова, его отношение к сыну абсолютно не изменится независимо от того, присоединится он к армии или решит избежать мобилизации.

Александр Невзоров–младший родился 10 февраля 2007 года в браке журналиста с Лидией Невзоровой. Судя по информации, указанной на официальном сайте оппозиционера, юноша связал свою жизнь с творческой деятельностью, ведь работает аниматором, каскадером, сценаристом и гримером.

Напомним, что 3 июня 2022 года стало известно, что Александр Невзоров и его жена получили украинское гражданство "за выдающиеся заслуги перед нашей страной". Журналист объяснял, что принял решение сменить паспорт из-за категорического несогласия с кровавой политикой Кремля. В своих соцсетях он откровенно назвал войну преступлением, Россию – убийцей, а Украину – жертвой.

"Стать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще стать в ряд расстрельщиков. Я становлюсь на сторону жертвы", – заявил публицист.

Позже Александр Невзоров показал свой украинский паспорт и отметил: "Да, кстати, вот тоже чрезвычайно важное. Слава Украине! Живи Беларусь!"

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