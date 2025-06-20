Стало известно причину, почему предательница Ани Лорак попросила российский паспорт на четвертом году большой войны

На днях стало известно, что певица Ани Лорак, которая замалчивает террористическую войну в Украине и активно зарабатывает кровавые рубли в РФ, получила паспорт страны-агрессора. Как оказалось, изменить гражданство на четвертом году полномасштабного вторжения предательница захотела не только из-за "любви" к России, но и финансовой выгоды, поскольку теперь будет платить значительно меньшие налоги.

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Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов в своем Telegram-канале. Он отметил, что после такого циничного поступка запроданка должна навсегда стать "завершенной историей" в нашем государстве.

"Ничего личного – только бизнес. Получив гражданство, Каролина будет платить минимальные налоги, а не как раньше. Как иностранка платила 30 процентов, теперь от 13 до 15. За копейку удавится, как говорится. Поздравляем бывшую украинку с российской тряпкой", – написал интернет-деятель.

Напомним: согласно информации, которая появилась на сайте одного из российских агентств, паспорт РФ Ани Лорак получила 9 июня 2025 года. Отмечается, что предательница не меняла личные данные, а документ был выдан на ее настоящее имя – Каролина Куек.

О желании певицы сменить гражданство стало известно еще в марте 2024-го. Как писали пропагандисты, в феврале того года предательница подала документы в соответствующие органы, чтобы стать обладательницей паспорта страны-агрессора.

Ани Лорак, которая родилась в городе Кицмань на Буковине, прекратила свою концертную деятельность в Украине еще после 2014 года. Она ни разу не высказалась о начале полномасштабного вторжения, более того, избегает любых публичных разговоров о войне. Однако предательница не теряет возможностей засветиться на российских сценах, телеканалах или мероприятиях.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что телеведущий раскрыл главную черту характера Ани Лорак, из-за которой она продалась России.

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