'Невропатолог сказал, что все хорошо': жена Дяди Жоры ошеломила, как из-за ошибки врача шоумен сутки не знал об инсульте

Нутрициолог Наталья Мичковская, жена украинского шоумена Дяди Жоры (настоящее имя – Вадим Мичковский), рассказала об инсульте мужа. По словам блогера, врачи не смогли вовремя установить диагноз у звезды, из-за чего он провел день в незнании о своем состоянии здоровья.

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Деталями Мичковская поделилась в интервью журналистке Алине Доротюк. Ситуация произошла в начале пандемии COVID-19. Как рассказала гостя, муж проснулся с сильной головной болью, что было совсем ему не присуще.

"Я настояла на том, чтобы он пошел проверился к невропатологу. Невропатолог ему выписал нимесил (Противовоспалительное средство – Ред.) и сказал, что все хорошо. А я смотрю на него, куда ему нимесил? Это вообще не связанные вещи", – вспоминает Наталья, добавляя, что тогда запаниковала и настояла на проверке еще у одного врача. Специалист диагностировал инсульт у Мичковского, с которым мужчина ходил день.

По словам нутрициолога, у звезды не было распространенных признаков нарушения мозгового кровообращения – он даже собирался ехать на рыбалку в тот день. "И он говорит, я поеду на рыбалку, дай мне таблетку от головы. Говорю, посмотри на себя, где ты, где рыбалка вообще", – рассказывает Мичковская. Женщина видела, насколько плохое состояние любимого. Тогда врач запретил знаменитости возвращаться домой.

"Нас предупреждали, что если бы мы не приехали на капельницу, не легли, это же вставать нельзя. Там очень много нюансов, – говорит гостя. – У него все было хорошо, слава Богу, ничего не было из перечисленных симптомов. Мне было тяжелее всего его приструнить, так, чтобы он снова не набирал обороты". По словам Натальи, шоумену не легко удалось приучить себя к распорядку дня и здоровому образу жизни после пережитого инсульта.

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