15-летний сын Екатерины Кухар рассказал, чем занимается в США и что отличает его от сверстников

Тимур Кухар, 15-летний сын украинской примы-балерины Екатерины Кухар и хореографа Александра Стоянова, рассказал о жизни в США. Сейчас юноша совмещает обучение в украинской и американской школах, а также поражает своими амбициозными взглядами на жизнь.

Видео дня

В частности, Кухар увлекается футболом и особенно следит за питанием. Как рассказал парень в интервью FPost, совмещать обучение дается непросто, однако Тимура это только мотивирует. Украинец мечтает о своем 16-летии, ведь с этого возраста в США уже разрешено водить автомобиль.

15-летний юноша увлекается интересующими далеко не всех современных подростков сферами. "Больше всего интересуюсь всем, что касается недвижимости, экономики и бизнеса. Это сферы, которые действительно увлекают меня. Вне школы большинство времени посвящаю спорту: занимаюсь футболом, баскетболом и большим теннисом", – делится Кухар.

По словам парня, он не ест фаст-фуд, который так популярен среди молодежи. Тимур предпочитает натуральные продукты, тщательно проверяет состав пищи. Смена мировоззрения парня произошла после переезда два года назад. "Я начал интересоваться, как она (еда. – Ред.) влияет на организм, и отказался от многих продуктов. Например, я совсем не ем сахар – только натуральный, который содержится в продуктах, – делится он. – Изменив рацион, увидел положительные изменения, а поскольку я занимаюсь футболом, мне важно, чтобы кости были крепкими. Родственники говорят, что мне пора стать нутрициологом".

Кухар добавляет, что со звездной матерью открыли для себя молекулярную кухню. Молодой человек признается – в детстве видел, как Екатерина много времени уделяла карьере, однако контролировала обучение, питание и досуг сына. "Моя главная цель сейчас – обучение и получение максимальных знаний и навыков, чтобы быть полезным своей стране и помочь ей в восстановлении, – говорит подросток. – Также я мечтаю обеспечить своих бабушек и дедушек уютными домами у моря, чтобы они жили в безопасности и были счастливы".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как блогер и ведущий Богдан Буше раскрыл стоимость своего "нелюксового" образа со шнурком вместо пояса: "Стыдно говорить".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!