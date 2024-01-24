Невеста Безоса в платье с кристаллами и сумкой за $5 тысяч устроила гламурную вечеринку к 60-летию миллиардера. Фото звездных гостей

Американский миллиардер, основатель Amazon, Джефф Безос отметил свое 60-летие. Его невеста Лорен Санчес решила устроить приватную вечеринку дома в особняке супругов в Беверли-Хиллз, пригласив звездных гостей. Праздник проходил в стиле "космической небесной эры", намекая на аэрокосмическую компанию Безоса Blue Origin.

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Первый офис Джеффа с его старым компьютерным креслом, когда он только открывал Amazon в 1990-х годах, был показан на мероприятии, пишет The Sun. "Сотни людей присутствовали, и список гостей мог бы соперничать с "Оскаром", начиная от Джея Зи, Бейонсе и заканчивая Опрой", – заявил личный источник The Sun.

Похоже, не только первое кресло Безоса было намеком на всю карьеру миллиардера, но и еда. Кроме икры и блюд высокой кухни, можно было выбрать блюда из MacDonald's. В этом заведении общепита предприниматель заработал свои первые деньги в 16 лет.

Также на мероприятии было запрещено фотографировать, вероятно, чтобы слухи не разлетелись по сети. "Несмотря на количество гостей, все было в тишине, и им пришлось положить телефоны в сумки, поскольку на мероприятии было запрещено фотографировать", – пишет The Sun.

Несмотря на запрет, некоторые звезды все же похвастались своими образами в соцсетях. Организатор Лорен Санчес опубликовала в Instagram фотографию с красным облегающим платьем. На вышивку бисером было потрачено более 800 часов (около месяца постоянной работы) и 5 тысяч долларов. Интересным решением было добавить к образу клатч в форме ракеты, который покрыли хрусталем.

Свое присутствие на празднике раскрыли другие звезды в комментариях к сообщению, благодаря за "прекрасный вечер".

Американская телеведущая Крис Дженнер опубликовала фото с празднования, на которой также засветились дизайнер Ди Оклеппо Хилфигер, актриса Айда Филд и основательница Reel Genius Вероника Гразер.

Пэрис Хилтон также поделилась фотографией с вечеринки. Модель решила не задумываться над новым платьем, поэтому надела одно из своих семи свадебных, пишет Daily Mail. Рядом с ней стояла младшая сестра Ники Хилтон в серебряном образе, предприниматель Тина Чен Крейг и певица Джуэл.

Кэти Перри решила покреативничать и, кроме вычурного платья, прицепила на лоб острые ушки инопланетянина. На вечеринке она была с 47-летним Орландо Блумом.

В отличие от нее телеведущая Иванка Трамп предстала в изысканном бархатном черном платье с золотыми вставками.

В то время как звезды делятся фотографиями в соцсетях, главный виновник вечеринки – Джефф Безос – не опубликовал ни одной фотографии. Его образ до сих пор остается тайной.

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