Серьги-пусеты, шпильки и удлиненный жакет: Зеленская поразила элегантным луком цвета морской волны

Первая леди Украины Елена Зеленская поразила новым изысканным образом, одетым для интервью на канале "Ми – Україна", во время которого рассказывала о гуманитарных проектах своего Фонда, в частности, важности Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", а также о собственном состояние и изменениях своего мужа. Жена президента Владимира Зеленского выбрала для беседы перед телекамерами элегантный брючный костюм цвета морской волны.

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Необычная ткань костюма с отблеском выглядела роскошно и придавала образу определенной легкости. Интервью было обнародовано на YouTube-канале Офиса президента.

Так, костюм первой леди состоял из жакета на запах, рукава которого плавно расширялись вниз, и прямых брюк. Фасон наряда вытягивал силуэт Зеленской, делая его еще более утонченным.

Под костюм жена украинского гаранта обула туфли-лодочки на шпильках черного цвета.

Образ удачно дополнили аккуратные серебряные серьги-пусеты. Они выглядели ненавязчиво и гармонично перекликались с несколько блестящей тканью костюма.

Подкрученные в легкие локоны волосы первая леди оставила распущенными, уложив их на боковой пробор. Макияж Зеленской также был простым и одновременно элегантным. Она подчеркнула глаза тонкими стрелками, а губы выделила матовой помадой персикового оттенка.

Отметим, в рамках этого интервью первая леди рассказала, в частности, о том, как изменился ее муж в условиях полномасштабной войны. Так, она заверила, что Владимир Зеленский раньше "не был столь чувствительным". Зеленская раскрыла, что или кто сейчас может довести президента чуть ли не до слез. Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, ранее Елена Зеленская надела супермодные штаны 2023-2024 годов. Как и с чем носить палаццо – читайте в материале.

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