'Нет больше ни у кого в Украине'. Психотерапевт Олег Чабан похвастался уникальными швейцарскими часами

Известный психотерапевт Олег Чабан рассказал о своих особых часах, которые, по его словам, являются уникальными для Украины: у них всего одна стрелка. Прибор, по словам психотерапевта, не просто показывает время – он учит чувствовать день, проживать каждый час и замедлять темп жизни.

Об этом Олег Чабан рассказал в интервью OBOZ.UA. Он подчеркнул, что часы на самом деле недорогие, хотя куплены в свое время в Швейцарии.

"Я так смело бросил фразу во время одного интервью, что больше ни у кого в Украине нет таких часов, а теперь думаю: не могу быть на 100% уверен", – уточнил Чабан. – Покупал их в Швейцарии. Сразу хочу сказать: они недорогие, чтобы никто не подумал иначе".

"Меня очень удивила идеология и подход основателя компании, – продолжает Олег Чабан. – Он обратился к историческому контексту – путешественников, которые путешествовали по стране, веками назад. Это были художники: поэты, актеры, которые концентрировались на проживании момента. Суть идеологии – slow life, замедленная жизнь: оценивать свою жизнь, делать паузу. В те времена были часы с одной стрелкой, и основатель решил вернуться к ним. Они достаточно современные по своей концепции, потому что циферблат очень детализирован: если сделать паузу и присмотреться, можно понять, что стрелка показывает час, но при этом она уже "заехала" на следующий маркер. То есть можно определить время с небольшой погрешностью и при этом чувствовать его иначе".

Часы, по словам Чабана, философские: они помогают замедлить время в голове, увидеть весь день перед собой, почувствовать ритм суток: "Ты видишь весь циферблат, видишь 24 часа, понимаешь ритм дня. Я периодически надеваю его, и он соответствует моей сущности. Сейчас на мне другой, но тот люблю особенно".

В своем YouTube-канале Чабан даже записал психотерапевтический этюд для родителей, где советует: "Если вы хотите развивать у своих детей мышление и чувство времени, уберите из их жизни цифровые часы. Замените их на классические аналоговые – с круглым циферблатом и двумя стрелками. Так дети смогут видеть все сутки перед собой: когда 10:10 – что делать, в 19:00 – планы на вечер, а в 22:00 – пора спать. Цифровые часы никогда не дадут полной картинки. Время летит очень быстро, оно "пожирает" тебя, если ты этого не контролируешь. Не отдавайте его социальным сетям или бессмысленным занятиям".

