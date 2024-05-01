'Нет' алкоголю, тренировки 15-15-15 и диета 16:8: в чем секрет красоты звезды 'Друзей' Дженнифер Энистон

Американская актриса Дженнифер Энистон выглядела шикарно в прозрачном белом топе с длинными рукавами в новом видео, которое она опубликовала в социальных сетях. 55-летняя звезда "Друзей" увлекла поклонников своим элегантным стилем.

Недавно Дженнифер видели, когда она выходила из кабинета пластического хирурга со своей близкой подругой Сандрой Баллок в Коннектикуте, пишет HELLO. Среди других косметических процедур центр специализируется на подтяжке лица и носа, что вызвало интерес к подходу Дженнифер к сохранению молодого вида.

Секреты красоты Дженнифер Энистон

В то время как в прошлом она экспериментировала с ботоксом, сейчас Энистон сосредотачивается на менее инвазивных процедурах, таких как инъекции пептидов, отмечая природную красоту. Она также откровенно рассказывает о своем пути к трезвости, отмечая более пяти лет без алкоголя как важную веху.

Известная своими строгими тренировками и соблюдением диеты 16:8 (интервальное голодание), Дженнифер ведет дисциплинированный, но сбалансированный образ жизни. Ее философия выходит за пределы физического здоровья, стремясь питать свою душу и контролировать жизненные приоритеты.

Она выступает за способ, где умеренность заменяет крайности, а забота о себе первостепенна. Подход Дженнифер к жизни заключается в том, чтобы ценить и жить текущим моментом, противостоять стрессу, который когда-то переполнял ее.

Секреты фитнеса Дженнифер

Звезда призналась, что следует так называемой тренировке 15-15-15, которая предусматривает 15 минут на велосипеде, затем 15 минут на кросс-тренажере, завершая 15 минутами на беговой дорожке. "Прошлой осенью я получила травму, и я могла заниматься только пилатесом, который я очень люблю", – вспоминала Дженнифер.

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