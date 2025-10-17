Несчастный случай или отцеубийство? Сына второго самого богатого человека Турции заподозрили в причастности к загадочной смерти миллиардера

Сын основателя модного бренда Mango Исака Андича, который в прошлом году разбился насмерть во время похода в горы, – Джонатан Андич – стал главным подозреваемым в деле о трагической гибели предпринимателя. Мужчина был единственным свидетелем рокового инцидента, поэтому в полиции предполагают, что именно он мог убить второго самого богатого человека Турции.

Соответствующая информация появилась на сайте издания Daily Mail. Отмечается, что правоохранители возобновили расследование дела после того, как закрыли его в прошлом году.

Что известно о гибели миллиардера

14 декабря 2024 года Исак Андич вместе с сыном отправился в горы Монсеррат, расположенные вблизи испанского города Барселона. Они шли легким туристическим маршрутом, где была одна опасная зона, на которой тропа проходила рядом с обрывом. Именно там основатель Mango упал в ущелье горы с высоты примерно 150 метров и погиб на месте.

После того, как произошла трагедия, появилась информация, что Джонатан Андич шел перед отцом и в какой-то момент услышал звук падения камней. Он сразу же развернулся и увидел, что миллиардер упал с тропинки. После проведения расследования суд Барселоны закрыл это дело, посчитав смерть предпринимателя "несчастным случаем".

Почему Джонатану Андичу предъявили подозрение

Полиция обнаружила несколько противоречий в показаниях сына Исаака Андича. Сначала эти неточности объясняли стрессом, однако даже после того, как прошло некоторое время, его высказывания оставались нелогичными. Джонатан Андич противоречил сам себе, а также предоставил правоохранителям данные, которые не соответствовала результатам осмотра места трагедии.

В частности, появилась информация, что отношения между отцом и сыном сильно ухудшились незадолго до инцидента. После повторного анализа материалов следствия судья возобновил расследование.

Представитель семьи Андичей сложную ситуацию прокомментировал так: "Семья не делала и не будет делать никаких публичных заявлений относительно смерти Исаака Андича. Мы уважаем действия следственных органов и полностью сотрудничаем с ними. Мы уверены, что процесс завершится как можно быстрее и докажет невиновность Джонатана Андича".

Кто такой Исаак Андич

Бизнесмен родился 1 октября 1953-го в городе Стамбул, Турция. Через несколько лет семья Исаака Андича переехала в Испанию, где он вместе с братом начал продавать футболки с ручной вышивкой made-in-Turkey (сделано в Турции) и ботинки. В более старшем возрасте они открыли собственный магазин, в котором сначала продавали вещи собственного бренда Isak Jeans, а со временем и других фирм.

В 1984 году Исак Андич с братом основали собственную компанию Mango. Их магазины довольно быстро начали распространяться в Испании, а затем и по всему миру. По данным Forbes, по состоянию на 2023 год, состояние предпринимателя составляло 2,7 миллиарда евро. Он был вторым самым богатым человеком Турции после бизнесмена Мурата Улкера.

