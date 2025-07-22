'Некоторые до сих пор не поняли'. Рэпер Ярмак поссорился с соседями из-за вечеринки с русскими песнями

Рэпер Александр Ярмак (Yarmak), известный не только как артист, но и как командир боевого технологического подразделения Darknode, воюющего в составе 412-го полка беспилотных систем Nemesis, эмоционально высказался о языковой ситуации в Украине.

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Артист говорит, что несмотря на то, что сам еще годы назад разговаривал исключительно на русском, сейчас выходит из равновесия, когда слышит язык страны-оккупанта. Особенно, когда возвращается в Киев в кратковременный отпуск. В интервью OBOZ.UA музыкант рассказал о недавнем конфликте с соседями, которые среди ночи устроили громкое празднование под российскую музыку. Артист не скрывает: в подобных случаях предпочитает не молчать.

"Меня тригерит русский язык в Киеве. И это говорит человек, который до 2019 года сам разговаривал на русском, – признается Ярмак. – Но теперь просто не понимаю: что еще должно произойти, сколько еще ракет должно прилететь, сколько людей погибнуть, чтобы к каждому пришло осознание? Переход на украинский – это самое простое, что должен сделать каждый".

На вопрос, как он реагирует на русский язык в быту, Ярмак отвечает честно: промолчать не получается: "Могу сделать замечание – стараюсь корректно. Например, если человек говорит на украинском, а потом переходит на русский, говорю: "Тебе украинский значительно больше подходит". Но иногда без жесткой реакции не обойтись. Например, буквально 10 дней назад я приехал домой, и соседи через несколько домов, что-то празднуя, громко пели русские песни, типа "Я люблю тебя до слез". Пришлось ночью идти и делать уже достаточно резкое замечание".

Ярмак не скрывает: когда-то сам был частью русскоязычного культурного пространства. И хотя в конце концов перешел на украинский, признает: определенные вещи осознал поздно: "Я когда-то тоже был русскоязычным артистом. У меня было много песен на русском, и понадобилось время, чтобы что-то осознать. Но признаю: некоторые вещи осознал слишком поздно. И для меня очень странно видеть, что некоторые до сих пор ничего не поняли".

Полное интервью с Александром Ярмаком читайте на OBOZ.UA в среду, 23 июля.

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