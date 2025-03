Неизвестный открыл огонь на концерте репера в США: двое зрителей в критическом состоянии. Видео

В ночь на 12 марта на концерте американского репера Boosie Badazz в городе Акрон, штат Огайо, США, произошла стрельба. По данным полиции, неизвестный открыл огонь во время выступления, в результате чего два человека получили тяжелые ранения. С места происшествия он скрылся.

Полиция Акрона сообщила, что вызов получила незадолго после двух часов ночи. Прибыв на место, правоохранители обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями. Пострадавших – 18-летнего и 36-летнего мужчин – госпитализировали в критическом состоянии, передает People.

Третья жертва, 25-летний мужчина, самостоятельно обратился в больницу, получив ранение от пули. Его состояние оценивают как стабильное. Полиция пока не разглашает имена пострадавших.

Заместитель начальника полиции Майкл Миллер рассказал, что нападающий, вероятно, пронес оружие через слепую зону контроля. Стрельба началась в тот момент, когда Boosie Badazz исполнял свой хит Wipe Me Down ("Сотри меня").

В сети появилось видео, на котором видно, как Boosie Badazz выступает на сцене, а затем резко пригибается и убегает после громкого взрыва.

Представители FieldHouse Lounge заявили, что "глубоко расстроены" трагедией. В соцсетях клуб опубликовал официальное заявление: "Наши мысли и молитвы с жертвами, их семьями и всеми, кого коснулось это событие. Нашим лояльным клиентам и поклонникам мы искренне извиняемся за страх и страдания, которые вызвал этот инцидент. Безопасность и благополучие наших гостей всегда является нашим главным приоритетом, и мы стремимся сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить повторение чего-то подобного".

Это не первый случай выстрелов на выступлениях репера. В августе 2023 года два человека погибли во время перестрелки на фестивале The Pull Up Car Show and Music Fest, где также выступал Boosie Badazz. Жертвами стали двое мужчин из штата Небраска – 28-летний Маркус Л. Джонсон и 27-летний Чарльз А. Уильямс-младший.

Что известно о Boosie Badazz

Торенс Айви Гэтч-младший, более известный как Boosie Badazz (ранее Lil' Boosie) является одной из ключевых фигур южного хип-хопа. Репер начал карьеру в 1990-х в составе группы Concentration Camp, а в 2000 году выпустил дебютный сольный альбом Youngest of da Camp.

За свою карьеру Boosie выпустил 13 студийных альбомов, 7 совместных релизов и 44 микстейпа. Однако его биография полна противоречий и скандалов.

Boosie Badazz неоднократно имел проблемы с законом:

В 2009 году приговорен к 4 годам за хранение наркотиков и оружия.

В 2010 году обвинен в убийстве первой ступени. В 2012 году оправдан.

Провел 5 лет в тюрьме за наркопреступления, освобожден досрочно в 2014 году.

В 2022-2023 годах несколько раз задерживался за хранение оружия и наркотиков.

Последнее обвинение против репера связано с незаконным хранением огнестрельного оружия при употреблении наркотиков, за что ему грозит до 10 лет заключения.

