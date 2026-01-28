Небинарные победители Евровидения 2024 нашли 'любовь всей жизни' в неожиданном месте: как выглядит избранник Nemo

Небинарные победители Евровидения 2024 из Швейцарии Nemo (Немо) опубликовали видео, в котором заявили о встрече с "любовью всей жизни" в неожиданном месте. Речь идет о ролике, снятом на катке в польском Познани, где артисты появились вместе с загадочным партнером.

Видео опубликовали в TikTok. В заметке Nemo написали: "Я встретил любовь своей жизни на катке (это не кликбейт)!"

В то же время никаких подтверждений того, что между ними действительно романтические отношения, артисты не предоставили, а детали личной жизни оставили за кадром. На вопросы комментаторов об отношениях также не отвечали.

На видео Nemo едут навстречу неизвестному мужчине. Далее они ударяются друг в друга и после этого закручиваются в танце. На определенных кадрах четко видно лицо партнера. Впрочем, кто именно этот человек, чем он занимается и какой статус их отношений – пока неизвестно.

Стоит отметить, что осенью прошлого года Nemo посетили Украину. В октябре победители Евровидения 2024 побывали в Киеве, где встретились с фанатами, прогулялись по центру столицы, выступили с концертом и даже пережили воздушную тревогу. Артисты также выучили несколько украинских фраз и публично выразили поддержку украинцам.

Украинская певица Jerry Heil, которая подружилась с Nemo еще во время Евровидения 2024, вспоминала, что в Киеве артисты учились говорить "добрый вечер" и "привет", а также запомнили фразу из ее песни "Додай гучності (12 points)".

Еще одна украинская артистка, Туча, рассказывала, что во время пребывания в Украине Nemo подписались на телеграм-каналы по мониторингу воздушных тревог и остро реагировали на обстрелы. Музыканты также вспоминали, что во время массированной атаки были вынуждены ночевать в укрытии отеля и признавались в сочувствии к украинцам.

Немо Метлер родились 3 августа 1999 года в швейцарском городе Биль (Бьенн). С детства они играли на скрипке, фортепиано и барабанах. В 18 лет артисты записали платиновый сингл и несколько мини-альбомов, а широкую международную узнаваемость получили после победы на Евровидении 2024 с песней The Code.

В 2023 году Nemo публично заявили о своей небинарной идентичности и попросили обращаться к ним во множественном числе – "они".

