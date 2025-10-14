'Мысленно ненавидели...' Победители Евровидения 2024 порадовали реакцией на воздушную тревогу и выучили несколько украинских слов

Победители Евровидения 2024 из Швейцарии – небинарные артисты Nemo – завершили свой визит в Украину. Во время пребывания в Киеве они не только встретились с фанатами, выступили для них, но и пережили воздушную тревогу, выучили несколько украинских фраз и поделились теплыми словами поддержки для украинцев.

Украинская певица Jerry Heil, которая дружит с Nemo еще со времен Евровидения 2024, вспомнила, какие повседневные, и не только, слова заставила артистов запомнить.

"В Киеве Nemo учили, как сказать "добрий вечір", "привіт" и "додам гучності своєму мейку, мій денспол – автомобіль". Какое счастье, что до сих пор посреди систем и индустрий есть место дружбе", – призналась Jerry Heil.

Отметим, что фраза "добавлю громкости своему мейку, мой денспол – автомобиль" является строкой из одной из самых популярных песен певицы – "Додай гучності (12 points)" – и является отсылкой к Евровидению.

Еще одна украинская артистка и подруга швейцарцев, Туча, рассказала, как Nemo реагировали на украинские обстрелы. Музыканты даже подписались на популярные мониторинговые Telegram-каналы, которые сообщают о дислокации вражеских летательных объектов.

"Очень интересная история, как Nemo подписались на наши каналы с мониторингом воздушной тревоги и как им нравится функция в Telegram: нажимать злой смайлик-реакцию на публикациях. Nemo очень страстно рассказывали, как тыкали тот смайлик и мысленно ненавидели рашку. Ну наш!" – рассказала Туча.

Напомним, артисты отреагировали с большим сочувствием и на массированную ракетную атаку, которая произошла во время их пребывания в Киеве. Из-за угрозы они были вынуждены ночевать в укрытии.

"Мы спали в укрытии отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Я очень благодарен за всю теплоту и любовь, которые получил во время пребывания в укрытии. Киев – одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал", – отметили они.

Что известно о визите Nemo в Украину

9 октября победители Евровидения 2024 прибыли в Киев. Они прогулялись по центру столицы – Михайловской площадью – и поделились кадрами в своих соцсетях.

"Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день", – с улыбкой говорили певцы.

10 октября Nemo выступили в столичном клубе Atlas, где впервые презентовали в Украине свой новый альбом Arthouse.

