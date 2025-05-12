'Не знаю, как они появились в Украине': Потап дал оценку группе Ziferblat и спрогнозировал, какое место они займут на Евровидении 2025

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) высказал свое мнение относительно группы Ziferblat, которая в этом году представит нашу страну на Евровидении. Он высоко оценил конкурсный трек артистов Bird of Pray и признался: действительно удивлен, что коллектив появился в Украине, ведь их подход к творчеству кардинально отличается от отечественной музыкальной индустрии.

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Своими впечатлениями шоумен поделился в новом видео, которое обнародовал на личной странице в TikTok. По словам рэпера, стиль Ziferblat напоминает ему английские или американские группы.

"Что ж Ziferblat из Украины. Я сам из Украины, поэтому могу судить украинцев, но всегда поддерживаю Украину. Я знаю эту группу, она самодостаточна. Не знаю, как они появились в Украине, потому что выглядят, звучат и ведут себя иначе. Они идеально поют на английском, поэтому иногда можно потерять понимание, откуда они. Это группа с английским или американским стилем", – высказался продюсер.

В частности, как отметил Потап, своей песней Ziferblat смогли передать особую светлую атмосферу, несмотря на сложную ситуацию в Украине. Шоумен спрогнозировал, что коллектив произведет фурор на 69-м песенном конкурсе.

"Ребята, надеюсь, вы займете самую высокую позицию на Евровидении. Мне нравится меткость, привлекательность песни и стиль одежды", – подытожил артист.

Напомним, что уже 13 мая в первом полуфинале Евровидения 2025, что состоится в швейцарском городе Базель, группа Ziferblat выйдет на сцену и продемонстрирует свою впечатляющую песню Bird of Pray. Коллектив выступит под номером пять.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что образы Ziferblat на открытии Евровидения 2025 поразили сеть.

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