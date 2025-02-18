'Не узнать': Оля Фреймут умилила сеть фото 19-летней дочери, которая не живет в Украине

Украинская телеведущая Ольга Фреймут залюбовала подписчиков фотографиями своей старшей дочери Златы Митчелл, которая сейчас живет и учится в США. Вчера, 17 февраля, девушке исполнилось 19 лет, поэтому звездная мама решила показать несколько кадров с наследницей.

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Интересно, что журналистка объединила в посте фотографии дочери во взрослом возрасте и несколько архивных фото с ее детства. Соответствующие кадры появились на странице ведущей в Instagram.

"19. С днем рождения, доченька", – коротко подписала публикацию 42-летняя телезвезда.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что внешность Златы Митчелл кардинально изменилась с того момента, как она была ребенком. Раньше девушка имела светло-русый цвет волос, однако в старшем возрасте решила стать брюнеткой. Сейчас у дочери Ольги Фреймут более выразительные черты лица и подтянутая фигура.

Фотографии Златы Митчелл вызвали много положительных эмоций у подписчиков ведущей. Под публикацией появилось много комментариев с комплиментами в сторону девушки.

"Выросла так, что даже не узнать. Помню Злату такую маленькую еще со времен, когда Оля была ревизором. Это были незабываемые времена".

"Ваша дочь как из семьи Кардашьян! Очень красивая!"

"Когда она успела так вырасти? Глаз не оторвать просто!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Александр Пономарев поздравил сына с 18-летием и показал общую фотографию.

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